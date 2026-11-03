رئيس الدولة والرئيس الفنلندي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والجهود المبذولة تجاه التطورات الإقليمية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب من التعاون واستثمار كل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما الثنائية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها..مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها.