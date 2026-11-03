أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: في يوم العلم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن يوم العلم مناسبة، نقف جميعاً تحت سقفٍ واحد وأمام رايةٍ شامخة تُحلّق بنا نحو آفاقٍ من الفخر والاعتزاز.

وأضاف أن علم الإمارات هو العنوان الجامع لخريطة وطنٍ بُني على الحب والتسامح، ورسالةُ وفاءٍ خالدة لجيل الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحادنا المجيد وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة على الاستمرار في مسيرة البناء والعطاء ونؤمن بأن الهوية الوطنية تتجلى في أبهى صورها من خلال الفكر والإبداع؛ فالفنون والثقافة هي الصوت الذي يروي للعالم قصة الإمارات، واللغة الوجدانية التي تُرسّخ قيم الانتماء، وتحفظ الذاكرة الوطنية في قلوب الأجيال القادمة.

​نسأل الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تبقى رايتنا دائماً رمزاً للشرف والعزة، عاليةً خفّاقة في سماء الإنجاز والمستقبل المشرق.