ريان ملحان يهزم منافسه اليوناني ويعزز حظوظه في التأهل بأولمبياد "داكار 2026"

داكار في 3 نوفمبر/ وام / واصل ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، تألقه في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب "داكار 2026"، بفوزه على اليوناني يوانيس ساروجيانيديس بنتيجة 2-0، اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وفي منافسات الفروسية، قدّمت الفارسة الإماراتية علياء المهيري أداءً مميزاً في أولى مشاركاتها الأولمبية، ضمن مسابقة قفز الحواجز للفرق، التي تشهد مشاركة 24 فارساً وفارسة يمثلون 24 دولة.

وتشارك المهيري ضمن فريق قارة آسيا إلى جانب فرسان من الصين والهند وإندونيسيا، وأنهت جولتها بزمن بلغ 89.61 ثانية مع تسجيل 5 نقاط جزاء.

وفي السباحة، اختتم عبدالله العامري مشاركته في الدورة بخوض سباقي 100 متر ظهر، و 100 متر حرة.

وأكد العامري فخره بتمثيل دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا الحدث تمثل محطة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بأفضل السباحين الشباب على مستوى العالم.

وأوضح أن استعداداته للدورة تضمنت برنامجاً تدريبياً مكثفاً بإشراف الجهاز الفني، إلى جانب المشاركة في عدد من البطولات، منها البطولة الآسيوية للفئات العمرية، ودورة الألعاب الآسيوية، وبطولة الاتحاد للسباحة، ضمن خطة إعداد وضعها الاتحاد لرفع جاهزيته الفنية والبدنية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026» خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 2700 رياضي ورياضية يتنافسون في 25 رياضة، إلى جانب 10 رياضات تفاعلية، وتستضيف منافساتها مدن داكار وديامنياديو وسالي.