حديقة مشرف الوطنية تستضيف المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي "باها" 6 نوفمبر

دبي في 3 نوفمبر/ وام / تستضيف حديقة مشرف الوطنية بدبي يوم الجمعة 6 نوفمبر الحالي المرحلة الاستعراضية للنسخة العاشرة من رالي دبي الصحراوي "باها"، المُقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية "EMSO"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

وتسهم الاستضافة في نقل أجواء الإثارة والتشويق في رياضة الراليات الصحراوية إلى قلب دبي، بمشاركة نخبة من المتسابقين الدوليين في فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، الذين سيخوضون منافسات أمام الجماهير على فترتين، في فرصة استثنائية تتيح لسكان دبي وزوارها متابعة منافسات الراليات الصحراوية عن قرب، قبل انتقال المتسابقين إلى كثبان منطقة القدرة لخوض المراحل الصحراوية الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الفترة الصباحية في حديقة مشرف في الساعة 10:00 حتى 11:30 صباحاً، على أن تُستأنف المنافسات من الساعة 1:30 حتى 4:30 عصراً.

وسيكون دخول الجماهير إلى الحديقة بالمجان، وفقاً للطاقة الاستيعابية للموقع، مع تخصيص مناطق محددة للمشاهدة، حيث أكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام الجماهير الراغبة في الحضور بالإرشادات الخاصة بالدخول إلى حديقة مشرف، ومناطق المشاهدة، ومواقف السيارات، وغيرها من الإرشادات التي سيتم نشرها، مع كافة التحديثات الخاصة بالحدث، تباعاً قبل يوم الجمعة 6 نوفمبر.

وتتميز حديقة مشرف بموقعها في قلب دبي، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة انطلاقة المنافسات الفعلية للرالي في أجواء مختلفة، ويتيح اختيارها موقعاً للمرحلة الاستعراضية تقديم هذه الرياضة المشوقة في إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والطبيعية في الإمارة، ويمنح الجماهير فرصة مشاهدة المركبات والمتسابقين عن قرب قبل انتقالهم إلى التحديات الصحراوية.

وانسجاماً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي 2033، يُقام رالي دبي الصحراوي "باها" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي، بمشاركة نخبة من المتسابقين في كأس العالم للباها للسيارات، وكأس الشرق الأوسط للباها للسيارات، وكأس العالم للباها للدراجات النارية.

وتستضيف دبي الجولة الختامية لبطولتي الاتحاد الدولي للسيارات، في وقت لا تزال فيه المنافسة على ألقاب الموسم مفتوحة، قبل خوض المتسابقين الدوليين المراحل الحاسمة في منطقة القدرة. كما تضفي مشاركة أبرز المتسابقين في فئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية ضمن كأس العالم للباها للدراجات النارية مزيداً من الإثارة والتنوع على المنافسات.

وعقب انتهاء المرحلة الاستعراضية في حديقة مشرف، ستنتقل الفعاليات مساءً إلى فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، لمتابعة حفل الانطلاق الرسمي لرالي دبي الصحراوي "باها"، حيث ستُفتح أبواب الفعالية أمام الجماهير للحضور بالمجان اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً، تمهيداً لانطلاق الحفل في الساعة 8:30 مساءً، بما يمنح الجمهور فرصةً جديدة لاكتشاف أجواء الرالي ومشاهدة سيارات السباق والدراجات النارية عن قرب، والالتقاء ببعض أبرز السائقين والدراجين الدوليين قبل توجههم إلى المراحل الصحراوية.

وفي هذه المناسبة، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: تُمثل استضافة المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي "باها" في حديقة مشرف الوطنية؛ إضافة نوعية للتجارب الرياضية التي تحتضنها إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والترفيهية في دبي، وتوفر لسكان الإمارة وزوارها فرصة الاستمتاع بحدث رياضي عالمي في قلب المدينة.

وأضاف: يعكس تعاوننا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية التزام بلدية دبي بتطوير المساحات العامة وتعزيز حيويتها، من خلال توفير تجارب وأنشطة متنوعة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتدعم المشهد الرياضي والترفيهي المتنامي في الإمارة، بما يتكامل مع رؤيتنا الأشمل لتعزيز جاذبية دبي والارتقاء بمستويات جودة الحياة والرفاهية المقدمة لمجتمع دبي عبر المساحات العامة والحدائق والمرافق الترفيهية الرائدة.

وقال: نتطلع إلى الترحيب برالي دبي الصحراوي "باها"، ومشاركة عشاق رياضة المحركات وسكان دبي وزوارها هذه التجربة الرياضية الفريدة.

من جانبه، قال سعادة خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: نسعى من خلال رالي دبي الصحراوي "باها" إلى توفير المزيد من الفرص التي تتيح للجمهور معايشة أجواء رياضة المحركات العالمية عن قرب، وتمثل إقامة المرحلة الاستعراضية في حديقة مشرف خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وأوضح : بدلاً من توجه الجماهير لمسافات طويلة داخل الصحراء لمتابعة أولى مراحل المنافسة، نعمل على تقريب الحدث من قلب المدينة، بما يمنح الجمهور فرصة مشاهدة السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية عن قرب، ومتابعة أداء المتسابقين، والتعرف إلى ما تتميز به رياضة الراليات الصحراوية من إثارة وتشويق.

وقال: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى بلدية دبي على تبنّي هذه الفكرة وتعاونها الوثيق معنا لإقامة المرحلة الاستعراضية في موقع جديد. إذ توفر حديقة مشرف بيئة مختلفة ومميزة لهذه المرحلة، وتتيح لنا تقريب الرياضة من أفراد المجتمع ضمن ترتيبات تنظيمية مدروسة تضمن تقديم تجربة آمنة وممتعة للجميع.

ويحظى رالي دبي الصحراوي "باها" بدعم استراتيجي من حكومة دبي والجهات التابعة لها، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وحدائق دبي العامة، و إدارة المناطق البرية، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات.

كما يحظى الرالي بدعم الفطيم تويوتا، الشريك الرسمي للسيارات في الحدث، فيما يُعد دبي فستيفال سيتي مول المقر الرسمي لاستضافة الرالي. ويساهم في دعم الحدث أيضاً كل من مجموعة إينوك، شريك الطاقة، وجناح دبي الجوي، وقناة دبي الرياضية، فيما تشارك مؤسسة الجليلة بصفتها شريك المسؤولية المجتمعية لرالي دبي الصحراوي "باها".