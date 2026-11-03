مؤسسة الإمارات للدواء تؤكد التزامها بالأمن الدوائي في يوم العلم

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكدت الدكتورة وداد بوحميد، مديرة إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم العلم يجسد مناسبة نستحضر فيها إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ووضعوا أسس دولة جعلت من وحدتها مصدر قوتها، ومن تلاحم أبنائها ركيزة نهضتها، ومن الاستثمار في الإنسان نهجاً راسخاً لمسيرتها التنموية، وصولاً إلى ما حققته من مكتسبات وإنجازات عززت مكانتها بين دول العالم.

وأضافت أن علم الإمارات رمز لسيادة وطن وعزته، وشاهد على تاريخ اتحاد راسخ، وعهد متجدد بالوفاء لقيادتنا الرشيدة وصون مكتسبات وطننا ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

وقالت: في مؤسسة الإمارات للدواء، نستمد من هذه القيم الوطنية دافعاً لمواصلة أداء مسؤولياتنا في حماية صحة المجتمع، وتعزيز الأمن الدوائي، وتكريس منظومة دوائية رائدة تواكب تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية، إيماناً بأن الإخلاص في العمل والتميز في العطاء أسمى صور الولاء للوطن والوفاء لرايته.