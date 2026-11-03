شرطة الفجيرة تحتفي بيوم العلم وترسخ قيم الولاء والانتماء الوطني

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمناسبة يوم العلم، تجسيداً لقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتزامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية.

ورفع سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، علم الدولة أمام مبنى القيادة العامة، بحضور عدد من كبار الضباط ومديري الإدارات والضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي، وبمشاركة عدد من طلبة وطالبات مجمع زايد التعليمي بالفجيرة، في مشهد وطني جسّد مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء، ويعكس اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما ترمز إليه من سيادة وعزة وإنجازات، تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن هذه المناسبة تعزز لدى منتسبي شرطة الفجيرة روح المسؤولية الوطنية، وتجدد التزامهم بمواصلة أداء رسالتهم الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، بكل كفاءة وإخلاص، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره، وإسهاماً في ترسيخ منظومة الأمن والأمان التي تنعم بها دولة الإمارات.

واختتم سعادته بالتأكيد على أن علم الإمارات سيظل رمزاً شامخاً لوحدة الوطن وعزته وسيادته، وشاهداً على مسيرة اتحادٍ راسخٍ صنع مجده الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة مسيرته نحو آفاق أرحب من التقدم والريادة، مؤكداً أن راية الإمارات ستبقى عالية خفاقة، عنواناً للمجد والفخر، وتجسيداً لعهدٍ متجدد من الوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.