بلدية الفجيرة ومراكزها تحيي "يوم العلم" بفعاليات وطنية وميدانية شاملة

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت بلدية الفجيرة ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والمبادرات الميدانية والتفاعلية التي تعكس قيمة هذه المناسبة الغالية في قلوب الجميع.

وأطلقت البلدية مبادرة "بكم يعلو علمنا"، والتي شهدت توزيع 6 آلاف علم على المتعاملين وأفراد المجتمع، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من مساكن المواطنين لتقديم الأعلام لهم في منازلهم، تجسيداً لأواصر التلاحم المجتمعي وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء براية الاتحاد.

كما شهد المقر الرئيسي للبلدية تنظيم ورش عمل تفاعلية خاصة بهذه المناسبة، شهدت إقبالاً واسعاً ومشاركة فاعلة من مختلف الموظفين والمراجعين، مما أضفى أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالهوية الإماراتية والمنجزات الحضارية للدولة.

وأكدت البلدية أن هذه الاحتفالات والمبادرات تأتي حرصاً منها ومن كافة مراكز الخدمة التابعة لها على إحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ معاني الوحدة والتلاحم الوطني بين جميع أبناء المجتمع تحت مظلة راية الإمارات الخفاقة.