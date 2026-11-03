"إكبا" تحتفي بيوم العلم بمشاركة مزارعين من مختلف إمارات الدولة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكدت طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، أهمية الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات وصون مواردها الطبيعية، من خلال توظيف البحث العلمي والخبرات الزراعية لدعم المزارعين وتحسين كفاءة استخدام الموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفاء المركز بيوم العلم الإماراتي، اليوم، في مقره بدبي، بمشاركة مزارعين من مختلف إمارات الدولة ومختصي خدمات الإرشاد الزراعي وأعضاء فريق المركز، بالتزامن مع انعقاد ملتقاهم الأول ضمن «المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع المركز.

وشاركت الزعابي في مراسم رفع علم الدولة، تأكيداً لقيم الاتحاد والانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن، وأهمية دور المزارعين في دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وقالت إن علم دولة الإمارات يجسد الوحدة والانتماء والالتزام بخدمة الوطن، مشيرة إلى أن المركز يترجم هذا الالتزام إلى عمل علمي وتطبيقي يسهم في صون الموارد الطبيعية ودعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت أن خدمة الوطن تتجسد في المحافظة على مياهه وتربته، وتنمية قدرته على إنتاج الغذاء، وإتاحة المعرفة التي تساعد على استدامة هذا العطاء للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن الاحتفاء بيوم العلم بمشاركة المزارعين ومختصي خدمات الإرشاد الزراعي يعكس تكامل الأدوار بين الباحثين والمختصين والمزارعين، والمسؤولية المشتركة في توظيف العلم والخبرة لخدمة دولة الإمارات ومستقبلها.

من جانبه، أكد المزارع عبدالله سعيد محمد الزعابي، من كلباء، أن مشاركته في مراسم رفع العلم إلى جانب مزارعين من مختلف إمارات الدولة تعكس الحرص المشترك على رعاية الأرض وزيادة إنتاج الغذاء المحلي.

وأشار إلى أهمية المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في تمكين المزارعين من الاستفادة من خبرات المركز وتبادل المعرفة لتطوير مزارعهم، مؤكداً أن إنتاج الغذاء المحلي والمحافظة على الأرض للأجيال المقبلة من أبرز إسهامات المزارع في خدمة وطنه.

وقالت المزارعة عفاف إبراهيم سالم المري، من الشارقة، إن المبادرة توفر خيارات جديدة للإنتاج الزراعي مدعومة بالإرشاد العلمي اللازم لزراعتها وإدارتها وفق ظروف المزارع المحلية.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يسهم التعاون مع "إكبا" ومختصي الإرشاد الزراعي في رفع كفاءة استخدام المياه والأراضي وتنويع الإنتاج المحلي، بما يعزز مساهمة المزارعين في الأمن الغذائي لدولة الإمارات.