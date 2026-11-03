جيل الأبطال.. مواهب رياضية تراهن عليها الإمارات "4"

دبي في 3 نوفمبر/ وام / تواصل الرياضة الإماراتية تقديم نماذج واعدة من المواهب الشابة التي تشق طريقها بثبات نحو منصات التتويج، مستفيدة من منظومة متكاملة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بما يعزز حضور الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية، ويؤسس لجيل جديد يمتلك المقومات اللازمة للمنافسة في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية.

وتسلط الحلقة الجديدة من سلسلة "جيل الأبطال" الضوء على 3 رياضيات إماراتيات واصلن لفت الأنظار بإنجازاتهن في المبارزة والرماية وألعاب القوى، ليصبحن نماذج واعدة لمستقبل الرياضة النسائية في الدولة.

وفي المبارزة، تبرز شيخة الزعابي، لاعبة منتخب الإمارات، كإحدى المواهب الواعدة التي شقت طريقها بثبات نحو التميز في رياضة تجمع بين القوة البدنية والتركيز الذهني والتفكير الاستراتيجي. وتفضل الزعابي المنافسة في سلاح الإيبيه، لما يتطلبه من دقة في التحكم وتوازن بين الهجوم والدفاع، مشبهة إياه بلعبة الشطرنج، ولكن باستخدام السيوف، لما يجمعه من تخطيط وقراءة لتحركات المنافس.

وحققت الزعابي عدداً من الإنجازات في مسيرتها، بدأت بالتتويج بذهبيتي الفردي والفرق في بطولة الأندية العربية للمبارزة عام 2021، ثم إحراز الميدالية الفضية في منافسات الفرق بسلاح الإيبيه ضمن دورة الألعاب العربية عام 2023، وفضية الفردي في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عام 2024.

كما مثلت منتخب الإمارات في بطولة العالم لمبارزة الإيبيه للسيدات بالفجيرة عام 2024، وبطولة العالم للمبارزة في هونج كونج عام 2026، قبل أن تحرز الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الإيبيه ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 202".

وتؤكد شيخة أن دعم أسرتها، ولا سيما والديها وأشقائها، كان مصدر قوتها ودافعها لمواصلة التطور وتحقيق الإنجازات، فيما تتطلع إلى تمثيل الإمارات في الألعاب الأولمبية، وأن تكون قدوة للفتيات، وتثبت قدرة المرأة الإماراتية على النجاح والتميز في مختلف المجالات.

من جانبها، تقدم فاطمة عبيد السويدي نموذجاً آخر للمواهب في رياضة الرماية، التي اكتشفت شغفها بها بالمصادفة، بعدما خاضت تجارب في كرة الطائرة والسباحة وكرة السلة، قبل أن يقودها معسكر صيفي نظمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى الرماية، لتشعر منذ التجربة الأولى بأنها وجدت الرياضة التي سترسم مستقبلها، وتنضم بعدها إلى نادي فتيات الشارقة ثم إلى منتخب الإمارات.

وأثبتت فاطمة تطورها السريع بإحرازها ذهبية البطولة العربية في تونس عام 2024، ثم ذهبية البطولة العربية في مصر، إضافة إلى المركز الخامس في منافسات الشباب ببطولة الأمل الأولمبي، والمركز السادس عشر لفئة تحت 21 عاماً من بين 81 لاعبة.

وواصلت اللاعبة الشابة تألقها بإحراز الميدالية الفضية في منافسات بندقية السيدات بدورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، كما حطمت رقمها الشخصي بتسجيل 619.2 نقطة في بطولة الذيد الرمضانية، لتحصد الميدالية الفضية، في تأكيد على تصاعد مستواها الفني.

وحظيت فاطمة بدعم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية ضمن برنامج رعاية المواهب بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بما يعزز فرصها في مواصلة التقدم نحو البطولات القارية والعالمية.

وقالت إن الرماية لم تكن خيارها الأول، لكنها شعرت منذ تجربتها الأولى في أحد المعسكرات الصيفية بأن هذه الرياضة هي مستقبلها، وهو ما دفعها إلى مواصلة التدريب حتى أصبحت إحدى أبرز المواهب الإماراتية في اللعبة، متمنية أن تواصل العمل الدؤوب نحو تحقيق إنجازات عالمية وأولمبية للإمارات.

وفي ألعاب القوى، فرضت شهد راشد مبارك نفسها كواحدة من أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة في منافسات القفز بالزانة، بعدما نجحت في تحطيم الأرقام القياسية للدولة في فئات الناشئات والشابات والسيدات، وهي لا تزال في بداية مشوارها الرياضي.

وتمثل شهد نادي الشارقة الرياضي للمرأة والمنتخب الوطني، وواصلت تألقها خلال عام 2026 بإحراز الميدالية الذهبية في منافسات القفز بالزانة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة، قبل أن تضيف الميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للدولة بلغ 3.25 متر.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن شهد راشد تمثل مشروع بطلة مستقبلية للإمارات في منافسات القفز بالزانة، مشيرا إلى أن ما تحققه في هذه المرحلة العمرية يعكس التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، ولا سيما على صعيد رياضة المرأة، ويؤكد امتلاكها المقومات الفنية التي تؤهلها لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات خلال السنوات المقبلة.