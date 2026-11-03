جامعة الإمارات تحتفي بيوم العلم وتجدد العهد بمواصلة بناء الأجيال وصناعة المعرفة

العين في 3 نوفمبر / وام / احتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم في ساحة المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة أن العلم يمثل رمزاً للهوية الوطنية ومسيرة المجد والنهضة، مجددا عهد الولاء للقيادة الرشيدة، وشدد على التزام الجامعة بمواصلة رسالتها الوطنية في بناء الإنسان، وصناعة المعرفة، وتمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل وصون مكتسبات الاتحاد التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأوضح سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي أن المناسبة تحمل رسالة للطلبة تترجم الانتماء للوطن إلى تفوق أكاديمي وإسهام فاعل في خدمة المجتمع، مؤكدا حرص الجامعة على غرس قيم المواطنة والمسؤولية من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار، لإعداد كوادر تجمع بين الكفاءة والوعي الوطني وتسهم في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.