"إمباور" تحتفل بيوم العلم وتؤكد اعتزازها بمسيرة الاتحاد

دبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، بمشاركة هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وشركة "مدى ميديا"، بيوم العلم، من خلال تنظيم مراسم رفع علم الدولة في مبنى "إمباور" المقر الرئيسي للجهات المشاركة.

حضر الاحتفال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسعادة أحمد محمد بن ثاني حارب، مدير عام الهيئة، ومنصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إلى جانب عدد من الإداريين والموظفين من الجهات الثلاث.

وجاءت مراسم رفع العلم وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالهوية الإماراتية، حيث ارتفعت راية دولة الإمارات شامخة، حاملةً معها معاني العزة والسيادة والطموح، ومجسّدةً مسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات. كما عكست المناسبة عمق مشاعر الانتماء والولاء التي يحملها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها، وحرصهم على المشاركة في الاحتفاء بالرموز الوطنية التي توحّد المجتمع وتعزز روح المسؤولية الوطنية.

وجسّدت هذه المناسبة الوطنية معاني الفخر بالهوية الإماراتية والاعتزاز بمنجزات الاتحاد، واستحضرت المسيرة التنموية التي تواصل الدولة ترسيخها برؤية قيادتها الرشيدة، بما تحمله من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في ظل منظومة من القيم الوطنية التي تجمع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": يمثّل يوم العلم محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر مسيرة اتحادٍ قامت دعائمه على الوحدة والتلاحم والإخلاص في خدمة الوطن، ونجدّد من خلالها التزامنا بالقيم التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي شكّلت أساس ما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات. وسيظل علم الإمارات رمزاً لهويتنا الوطنية وعزتنا، وعنواناً لطموحاتنا المشتركة وإرادتنا في مواصلة مسيرة التنمية والريادة، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة رؤيةً تجعل الإنسان محور التقدم، وتفتح آفاقاً أوسع للأجيال القادمة.

وأضاف: بهذه المناسبة الغالية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"ه، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأصحاب السمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يواصل مسيرته المباركة نحو مزيد من الإنجازات.

وأشار بن شعفار إلى أن هذه المناسبة تستلهم معانيها من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا أسس دولة الاتحاد على مبادئ الوحدة والتعاون والتكاتف، لتصبح الإمارات نموذجاً في التنمية والتقدم والعمل من أجل مستقبل أفضل.