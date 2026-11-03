اتحاد الإمارات لسباقات الهجن يختتم مشاركته في "كرنفال ليبيا التراثي"

بنغازي في 3 نوفمبر/ وام / اختتم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، مشاركته في "كرنفال ليبيا التراثي"، في نسخته الثالثة، بمدينة بنغازي الليبية.

وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار الاهتمام بالمحافظة على الرياضات التراثية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في الدول العربية، وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية.

ونظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للفروسية والهجن، سباقاً تراثياً للهجن في محمية سلوق في بنغازي، أمس بمشاركة ملاك الهجن من مختلف أنحاء ليبيا.

وجسّدت المنافسات حضور رياضة الهجن في ليبيا، وحرص الملاك على المشاركة في الفعاليات التي تسهم في استدامتها ونقلها إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات في تنظيم السباقات وتطويرها.

وتزامنت مع الفعاليات المحطة الـ 17 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مضمار نادي الوطن للفروسية والرماية، ليشكل الحدث أحد أبرز محطات الكرنفال، لتأكيد مكانة الخيول العربية الأصيلة وحضورها في الفعاليات الرياضية والتراثية.

كما شهد الكرنفال إقامة بطولة التلواح التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية، في منافسات أبرزت مهارات الصقور وما تحمله الصقارة من قيم متوارثة، وأسهمت في إثراء البرنامج التراثي للحدث، الذي جمع الهجن والخيل والصقور في احتفالية بالموروث العربي.