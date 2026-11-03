"أبوظبي للزراعة": الطموح والعمل والإنجاز نهج راسخ في مسيرة الدولة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أنه في يوم العلم، نرفع راية دولة الإمارات بكل فخر واعتزاز، مستحضرين ما تمثله من قيم الاتحاد، وما تحمله في وجداننا من معاني الانتماء والوفاء والمسؤولية تجاه وطنٍ جعل من الطموح والعمل والإنجاز نهجاً راسخاً لمسيرته.

وقال إن علم الإمارات هو عنوان وحدتنا، وشاهد على مسيرة وطن استطاع برؤية قيادته الرشيدة وعزيمة أبنائه أن يصنع نموذجاً ملهماً في التنمية والتقدم، وأن يمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد التزامنا بمواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، والإسهام كلٌ في موقعه في صون مكتسبات وطننا ودعم مسيرته التنموية، مستلهمين من رايتنا قيم الاتحاد والعطاء والطموح، لتظل الإمارات وطناً للريادة والإنجاز.