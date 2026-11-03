شنايدر إلكتريك: الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على الكفاءات في قطاع الطاقة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / قال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة في قطاع الطاقة، وفي الوقت ذاته يزيد الحاجة إلى كوادر مؤهلة لتطوير التقنيات وتشغيلها في قطاع الطاقة.

وأشار شتا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "أديبك 2026"، إلى أن أكثر من 1000 مهندس لدى الشركة في الإمارات يعملون على حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي والتحكم الذاتي.

وأضاف أن مشاركة شنايدر إلكتريك في المعرض هذا العام تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الأداء والروبوتات، بل يمتد إلى تحسين الإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة التحكم الذاتي في المنشآت.

وقال شتا إن للشركة حضوراً تجارياً وصناعياً في الإمارات، مع شراكات صناعية في أبوظبي والشارقة ومركز إقليمي في دبي.

وأضاف أن مهندسيها في الدولة يعملون على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي والتحكم الذاتي، والبرمجيات المرتبطة بالأتمتة والتحكم الآلي.

وأشار إلى أن شنايدر إلكتريك افتتحت العام الماضي مركزاً متخصصاً للتدريب على التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة، وتعيّن وتدرب ما لا يقل عن 100 مواطن ومواطنة سنوياً على الحلول التقنية.