"نسائية دبي" ترفع راية الاتحاد وتؤكد مواصلة مسيرة العطاء

دبي في 3 نوفمبر / وام / احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بيوم العلم الإماراتي، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مجددة العهد على مواصلة مسيرة العمل والعطاء لرفعة الوطن تحت راية الاتحاد.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تعكس مشاعر الفخر والولاء، وتجسد قيم التلاحم التي أرساها الآباء المؤسسون لمسيرة حافلة بالإنجازات.

وأوضحت أن رفع العلم يتجاوز كونه ممارسة احتفالية، ليمثل رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على المبادئ الأصيلة لدولة الاتحاد، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة الإيجابية، والمضي بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقا.