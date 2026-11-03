المفوضية الأوروبية تستضيف غدا اجتماعا دوليا لبحث إعادة إعمار أوكرانيا

بروكسل في 3 نوفمبر / وام / تستضيف المفوضية الأوروبية، يوم غد الأربعاء، اجتماعا دوليا لبحث الضمانات الأمنية والدعم الاقتصادي اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء أوروبيين.

وأوضحت باولا بينهو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاجتماع، الذي يأتي استكمالا لمباحثات ميامي وأوسلو الشهر الماضي سعيا لسلام مستدام، سيشهد مشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحلف "الناتو" والبنك الدولي، في حين لم تكشف بعد القائمة النهائية للحضور، أو هوية الوفد الأميركي وما إذا كان سيضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.