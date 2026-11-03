عُمان تروي حكايات آدابها وفنونها وتراثها في "الشارقة الدولي للكتاب 2026"

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / يحتفي "معرض الشارقة الدولي للكتاب" بسلطنة عُمان ضيف شرف دورته الـ45 لعام 2026 من خلال برنامج ثقافي وفني يشارك فيه 50 ضيفاً بينهم 41 كاتباً وشاعراً ويضم 16 جلسة ثقافية وحوارية و6 ورش عمل و20 عرضاً مرئيا وموسيقيا وفنونا شعبية إلى جانب ثلاث جلسات للطهي.

ويتيح البرنامج لزوار المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من 4-15 نوفمبر الحالي تحت شعار "من صنع الحكايات" التعرف إلى جوانب من التاريخ العُماني وإرثه الحضاري والأدبي ومتابعة تجارب معاصرة في الشعر والسرد والفنون والبحث العلمي إلى جانب فعاليات تفاعلية للأطفال واليافعين وعروض موسيقية وفنون شعبية.

وتفتتح سلطنة عُمان برنامج مشاركتها مساء الغد بعرض أدائي فني بعنوان: "عمان عبر العصور" يستعرض عمق التواصل العماني مع الحضارات عبر البحار مستحضرا أمجاد عمان البحرية التي مثلت جسوراً للتبادل الثقافي والحضاري.

وفي 5 نوفمبر يستضيف المعرض ندوة بعنوان "الوئام الاجتماعي في سلطنة عُمان: بين الإرث الحضاري والتحولات المعاصرة" بمشاركة الدكتور بدر بن سعود الدغيشي كما تنفذ في نفس اليوم عبير بنت خلفان الرواحي ورشة للأطفال بعنوان "بيتي يتكلم" يتدرب خلالها المشاركون على تأليف قصص تستلهم شخصياتها من الأدوات التراثية.

ويشهد 6 نوفمبر جلسة "المبادرات والمراكز الثقافية الأهلية في عُمان: شراكة مجتمعية في صناعة المشهد الثقافي" بمشاركة الدكتورة فاطمة العلياني وإشراق النهدي والدكتور صالح بن سعيد الحمداني.

ويختتم اليوم بأمسية مشتركة للشعر الفصيح بمشاركة الشعراء العُمانيون يوسف الكمالي والدكتورة شميسة النعماني وهشام الصقري إلى جانب الشاعرين الإماراتيين الدكتور حسن النجار وشيخة المطيري.

ويقدم جناح سلطنة عُمان في 7 نوفمبر ورشة بعنوان "من الحكاية الشعبية إلى النص الحديث: مختبر إعادة الكتابة"، للدكتورة وفاء الشامسي، التي تهدف إلى تطوير قدرات الكتّاب على إعادة كتابة الحكاية الشعبية والمحتوى التراثي بطرق إبداعية.

ويستضيف المعرض في اليوم نفسه جلسة "المواقع الأثرية العُمانية: دهشة الماضي وأسراره المجهولة" بمشاركة الدكتور محمد بن علي البلوشي ومعطي بن سالم المعطي تليها جلسة "مبدعون على منصة التتويج" التي تجمع الدكتور محمد اليحيائي وزهران القاسمي وحسن المطروشي والدكتور عبدالعزيز العميري.

ويتواصل البرنامج في 8 نوفمبر حيث تستضيف فعاليات اليوم جلسة "الشعر العُماني في عهوده الأولى" بمشاركة الدكتور أحمد محمد عبيد من دولة الإمارات.

ويشهد 9 نوفمبر جلسة "الهوية العربية في كتب الأطفال المصورة" بمشاركة ابتهاج الحارثي وعذاري الشيذاني والكاتبة والرسامة الإماراتية ميثاء الخياط وتقدم فوزية الفهدية ورشة تفاعلية بعنوان "حكاية في بخشة".

أما جلسة "عُمانيون في مختبرات المعرفة" فتجمع الدكتور محمد بن حمدان البادي و الدكتور عبدالله بن حمد البادي المتخصصين في أبحاث الطاقة المتجددة والشبكات الكهربائية و الدكتور أحمد بن سليمان الحراصي المتخصص في الكيمياء العضوية.

ويخصص برنامج يوم 10 نوفمبر جلسة للقصة القصيرة بعنوان "القصة القصيرة العُمانية المعاصرة: تحولات السرد وأسئلة التجديد" بمشاركة الدكتور محمود الرحبي ويحيى سلام المنذري وليلى عبدالله كما تقدم مريم بنت علي القمشوعي ورشة "بوصلة الألوان في المواسم العمانية" التي يتعرف فيها الأطفال على أحد المواسم في عُمان "القيظ، الخريف، الصِرب، الورد" وربطها بالهوية والبيئة.

ويشهد 11 نوفمبر ورشة "اركب معنا بساط الخيال" التي يقدمها الكاتب والحكّاء أحمد بن ناصر الراشدي ويستضيف المعرض في اليوم نفسه جلسة "المنجز التشكيلي العُماني المعاصر" بمشاركة الفنان حسين عبيد إلى جانب جلسة تفاعلية بعنوان "منصة عين.. واجهة الطفل ورحلة الكتاب الصوتي" يقدمها سيف بن سلطان الشيذاني.

وفي 12 نوفمبر يلتقي جمهور المعرض مجموعة من الشعراء في أمسية مشتركة للشعر الشعبي بمشاركة عبدالحميد الدوحاني وحمود بن وهقه، وسعيد الكعبي والشاعرة الإماراتية زينب البلوشي إضافة إلى ورشة "الكتابة الإبداعية لليافعين" لعبير بنت خلفان الرواحي.

وتتواصل فعاليات البرنامج يوم 13 نوفمبر بمحاضرة بعنوان "حين تبحر الذاكرة: السفن العُمانية الحديثة جسراً بين الحضارات" تقدمها الدكتورة مريم بنت سعيد البرطماني ويختتم البرنامج الثقافي في 14 نوفمبر بفعالية "حكايات الكتب العربية وراء البحار" التي يقدمها الكاتب والحكّاء أحمد بن ناصر الراشدي للأطفال.

وتجمع الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ناشرين وكتّاباً ومبدعين من مختلف أنحاء العالم ضمن برنامج حافل بالجلسات الثقافية والأدبية والفعاليات المعرفية وورش العمل التي تستقطب القراء والمهتمين بالكتاب وصناعة النشر من مختلف الفئات العمرية.