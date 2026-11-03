شرطة رأس الخيمة تحتفل بيوم العلم وتجدد العهد باستدامة الأمن وإسعاد المجتمع

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن علم دولة الإمارات يمثل رمزاً لسيادة الدولة، مشدداً على ضرورة الفخر برفعه عالياً، اعتزازاً بالوطنية وقوة لحمة الاتحاد.

جاء ذلك تزامنا مع احتفال القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بيوم العلم، حيث رفع العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، علم الدولة، بحضور كبار الضباط وجمع من منتسبي الشرطة والموظفين.

وتضمن الاحتفال عزف فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة للسلام الوطني، تمجيدا لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومقيم، وتجديدا لعهد الولاء والوفاء بمواصلة العمل الدؤوب بإخلاص وتفان لحفظ الأمن والطمأنينة، واستدامة الاستقرار، وإسعاد المجتمع.