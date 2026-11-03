منتخب الإمارات يحصد 10 ميداليات و3 ألقاب في مونديال بناء الأجسام بإسبانيا

مدريد في 3 نوفمبر/ وام / أحرز منتخب الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، إضافة إلى 3 ألقاب "بطل الأبطال، في ختام مشاركته ببطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا، من 30 أكتوبر الماضي إلى الأول من نوفمبر الجاري.

وحقق الميداليات الذهبية راشد محمد الحبيسي في" الفيزيك لطول 176 سم"، وطارق موسى مبارك في "الماستر للفيزيك"، وعبدالله مبارك المطيري في "الماستر للكلاسيك لبناء الأجسام".

ونال اللاعبون الثلاثة أيضاً ألقاب "بطل الأبطال" في فئاتهم، فيما نجح عبدالله حسن المرزوقي بحصد ذهبيتين في منافسات الماستر والرجال لبناء الأجسام.

وأحرز الميداليات الفضية خالد بخيت الفلاسي "الماستر لبناء الأجسام لوزن 80 كجم"، وعبدالله أحمد الفلاسي في "الفيزيك لطول 170 سم"، وعبدالله علي الختال المهيري "الماستر للفيزيك"، بينما أحرز أحمد حسن سليمان رستم برونزية "بناء الأجسام لوزن 85 كجم"،، ومحمد عيسى البلوشي برونزية "وزن 65 كجم".

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإنجاز العالمي، مشيدا بجهود لاعبي المنتخب الوطني والحصيلة المميزة من الميداليات والألقاب في مشاركة دولية بارزة وداعيا إلى المحافظة على جاهزيتهم الفنية والبدنية استعداداً لخوض منافسات بطولة آسيا المقبلة.

كما أثنى على الجهود الكبيرة للجهازين الفني والإداري، ودورهما في تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات، بما أسهم في تعزيز قدرة المنتخب الوطني على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.