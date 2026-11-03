جائزة أبوظبي تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أعلنت جائزة أبوظبي، مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام من 4 إلى 15 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "من صنع الحكايات"، من خلال معرض ثقافي تفاعلي يستعرض قصص مُكرّمي الجائزة وتجاربهم الملهمة، ويسلّط الضوء على إسهاماتهم في خدمة المجتمع.

وتنسجم مشاركة الجائزة مع شعار المعرض لهذا العام، إذ تتيح للزوار فرصة التعرّف إلى حكايات واقعية لأفراد تركوا بصمات مؤثرة في مجتمعاتهم، من خلال مبادرات وأعمال جسّدت القيم الجوهرية للجائزة، القائمة على الخير والالتزام والإلهام والعطاء والإيثار.

وتتجسّد هذه الرسالة في المعرض التفاعلي الذي تستضيفه الجائزة ضمن مشاركتها، حيث يصطحب الزوّار في رحلة للتعرّف على مسيرة عدد من مُكرّميها، من خلال مقاطع مرئية قصيرة ومحتوى تفاعلي، إلى جانب مقتنيات شخصية وكتب وأدوات ارتبطت بأعمالهم ومبادراتهم.

وأكدت اللجنة المنظّمة لجائزة أبوظبي أن قصص الخير تستحق أن تُروى، وأن أثرها يتضاعف حين تُلهم الآخرين. ومن خلال التفاعل مع الأسر والطلبة والتربويين ومختلف فئات المجتمع خلال أيام المعرض، تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على نماذج إنسانية جسّدت قيم العطاء والإيثار من خلال مواقف ومبادرات تركت أثراً ملموساً في حياة الآخرين.

وتدعو جائزة أبوظبي زوّار المعرض إلى زيارة جناحها للاطلاع على المعرض التفاعلي والتعرّف إلى قصص مُكرّمي الجائزة، إلى جانب التعرّف إلى آلية ترشيح الأفراد الذين أسهموا بأعمالهم ومبادراتهم في خدمة مجتمع دولة الإمارات.