هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحتفي بيوم العلم بفعاليات وطنية وتراثية

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / احتفلت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بيوم العلم، وذلك بمقر الهيئة في دبا الفجيرة، وسط أجواء وطنية جسّدت مشاعر الولاء والانتماء والفخر براية دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستُهل الحفل بعزف السلام الوطني للدولة، أعقبته مجموعة من الفقرات الوطنية التي قدمتها مدرسة لبنى بنت حباب للتعليم الأساسي، بهدف ترسيخ قيم حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة في نفوس الأجيال الناشئة.

كما شارك مجمع زايد التعليمي بفقرة وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، مؤكدة أهمية التمسك بالجذور والهوية الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال.

وتضمّن الاحتفال تنظيم مجموعة من الورش التراثية والشعبية التي استحضرت الموروث الإماراتي الأصيل، وسلطت الضوء على قيم الإخلاص والوفاء للوطن والقيادة، وأهمية الاعتزاز بالهوية الوطنية وصون مكتسباتها.

واختُتمت الفعاليات برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في الساحة الأمامية لمسرح جمعية دبا للفنون، بمشاركة موظفي الهيئة والجهات التابعة لها، في مشهد وطني عبّر عن عمق مشاعر الحب والولاء والانتماء، والاعتزاز براية الاتحاد ورمز عزّة الوطن ووحدته.