بلدية دبا تحتفي بيوم العلم

دبا في 3 نوفمبر / وام / احتفت بلدية دبا بيوم العلم، بحضور سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام البلدية، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، في مشهد وطني تخلله رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على السارية تزامنا مع عزف السلام الوطني، تجسيدا لمشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة تتجدد فيها أسمى معاني الولاء والانتماء، وتعكس الاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من إنجازات استثنائية في ظل قيادتها الرشيدة.

وأشار مدير عام بلدية دبا إلى أن علم الإمارات سيظل دائماً رمزاً لوحدة الوطن وعزته وكرامته، وعنواناً لمسيرة تنموية متواصلة نحو مزيد من التقدم والازدهار.