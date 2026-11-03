"مصدر" تحتفي بيوم العلم وتجدد التزامها بدعم رؤية الإمارات نحو اقتصاد مستدام

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / احتفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بيوم العلم، مؤكدة أن المناسبة الوطنية تجسد معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وتعكس الاعتزاز براية الاتحاد رمزاً لعزة دولة الإمارات وتلاحم شعبها وطموحها المتجدد نحو مستقبل مزدهر.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن الشركة تجدد في هذه المناسبة العزيزة الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، والاعتزاز بإرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحاد جعل من طموح أبناء الوطن إنجازات يشهد لها العالم.

وأضاف أن "مصدر" تستلهم من علم الإمارات قيم الاتحاد وطموح الوطن لمواصلة تطوير مشاريع رائدة تجسد رؤية القيادة الرشيدة، وتعزز ريادة الدولة في قطاع الطاقة، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن يوم العلم يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بنهج النمو والبناء، والمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات، وإبقاء رايتها خفاقة في ميادين التقدم والريادة.

وشارك موظفو "مصدر" في مراسم رفع علم دولة الإمارات، تزامناً مع عزف النشيد الوطني، في أجواء عكست مشاعر الفخر بمسيرة الدولة ومنجزاتها، والالتزام بمواصلة مسيرة التقدم والنمو.