أديبك 2026.. يوكوجاوا اليابانية: نمو مطرد في الطلب على العمليات الذاتية في قطاع الطاقة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / قال محمد نديم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة والاستدامة ورئيس قطاع الصناعة في "يوكوجاوا الإمارات"، إن الشركة تعمل منذ نحو ثلاثة أعوام على تحويل تركيزها من الأتمتة الصناعية إلى العمليات الصناعية الذاتية، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "أديبك 2026"، إلى أن سوق العمليات الذاتية في قطاع الطاقة يشهد طلباً كبيراً، في وقت تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة، مع استمرار الحاجة إلى خبرة المشغلين.

وأضاف أن الجمع بين خبرة العاملين والتكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يكتسب أهمية متزايدة، متوقعاً نمو الطلب مع نضج تطبيق هذه التقنيات في العمليات.

وقال إن الشركة اليابانية، التي يقع مقرها الإقليمي للشرق الأوسط في الإمارات، تعرض في "أديبك" منظومة من الأنظمة تهدف إلى ضمان تشغيل آمن ومحمي ومحسّن، باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات.

وأضاف أن النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي كان يركز على احتياجاته الكبيرة من الطاقة، لكنه بات يشمل كيفية الاستفادة منه في تطوير الطاقة.

وأكد أن من المبادئ التأسيسية للشركة الإسهام في المجتمعات التي تعمل فيها، مشيراً إلى توافق ذلك مع توجهات الإمارات في تطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم مبادرتي "اصنع في الإمارات" و"اصنع مع أدنوك".

وفيما يتعلق بدور الإمارات منصةً إقليمية، قال إن العلاقات بين الإمارات واليابان طويلة الأمد، مشيراً إلى أن أول سفينة للغاز الطبيعي المسال من الإمارات إلى اليابان كانت في أوائل السبعينيات.

وأكد أن الموقع الجغرافي للدولة يوفر للشركة منصة للتصدير إلى دول مجلس التعاون وأسواق أخرى، بينها البرازيل. وأوضح أن يوكوجاوا صنعت في الإمارات نحو 20 ألف "مرسلة صناعية" خلال العام الماضي، صُدّر نصفها تقريباً إلى خارج الدولة.