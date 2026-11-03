"كانون أرتيس" الإيطالية تستعرض 3 تقنيات متطورة لمعالجة المياه الصناعية في "أديبك 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / استعرضت شركة "كانون أرتيس" الإيطالية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، ثلاث تقنيات متخصصة في معالجة المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي، تشمل تقنية الطفو "FlotArt"، وفلاتر قشور الجوز "NutArt"، وتقنية نزع الغازات "ZeroGas"، والمصممة لمعالجة التحديات التشغيلية المرتبطة بالمياه في قطاع النفط والغاز.

وقال ماورو مونتي، مدير المنطقة لدى "كانون أرتيس"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن تقنية الطفو "FlotArt" صممت لإزالة الزيوت الحرة والمواد الصلبة الدقيقة من المياه، بما يعزز كفاءة عمليات المعالجة، فيما توفر فلاتر قشور الجوز "NutArt" حلا عالي الكفاءة لتنقية المياه الملوثة بالزيوت، وإزالة إجمالي المواد الصلبة العالقة (TSS) والزيوت الحرة.

وأضاف أن تقنية "ZeroGas" تعتمد على نزع الغازات باستخدام التفريغ الفراغي، وتعمل بكفاءة عالية على إزالة الأكسجين الذائب، بما يدعم تحسين برامج حقن المياه في المنشآت النفطية.

وأوضح أن هذه التقنيات تكتسب أهمية خاصة في دولة الإمارات، نظراً إلى دور معالجة المياه المصاحبة للإنتاج وحقن المياه بكفاءة في دعم الأداء التشغيلي للمنشآت النفطية، مشيراً إلى دمج هذه الحلول وتطبيقها في مشاريع محلية بما يتناسب مع المتطلبات الفنية والتشغيلية للسوق الإماراتية.

وأضاف أن الشركة حرصت من خلال مشاركتها في "أديبك 2026"على استعراض أحدث تقنياتها وتطوراتها في محطات معالجة المياه، وتقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات العملاء المحليين ومتطلبات المشاريع الصناعية، ولا سيما في قطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع في دولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة "أدنوك"، وتشارك في المنشآت التي يجري تطويرها، بما في ذلك مشاريع قطاع النفط والغاز ومشروع ضغط الغاز في حقل "زكم السفلي - Lower Zakum"، مؤكدا اعتماد الشركة مورداً لهذه المشاريع، استناداً إلى موثوقيتها وأدائها وكفاءة منشآتها وأنظمتها.

ولفت مونتي إلى أن الشركة تتطلع من خلال مشاركتها في "أديبك 2026" إلى متابعة التطورات الجديدة في قطاع النفط والغاز واستكشاف الفرص المرتبطة بالمشاريع المقبلة، مع مواصلة مشاركتها في المشاريع الحالية وتوسيع نطاق إسهاماتها مستقبلا.

وأوضح أن الشركة تمتلك مكتباً محلياً في دولة الإمارات، وتحرص على الامتثال لمتطلبات التوطين والقيمة المحلية المضافة، مشيراً إلى العمل على تطوير فرعها المحلي ليصبح كياناً متكاملاً ومستقلاً وقائماً بذاته، وليس مجرد مكتب تمثيلي، بما يعزز حضورها ومشاركتها في السوق الإماراتية.