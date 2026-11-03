اجتماعات تحضيرية بالجامعة العربية للدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب

القاهرة في 3 نوفمبر/ وام / بحثت اللجنة الدائمة للإعلام العربي، خلال اجتماع دورتها العادية الـ105 اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، تعزيز التعاون الإعلامي العربي ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومواجهة التضليل الإعلامي، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية وتعزيز حضور القضايا العربية دوليا.

كما عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب دورته العادية الـ23 ، لمناقشة مشروعات القرارات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية، ومتابعة خطط التحرك الإعلامي في الخارج، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري لاعتمادها.

وتأتي الاجتماعات في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

-سر-.