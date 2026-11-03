"مانسمان للطاقة" تكشف عن مشروع جديد مع "أدنوك" واتفاقيات مرتقبة في "أديبك 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ كشفت شركة "مانسمان للطاقة" خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، عن مشروع جديد مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتطوير المرافق القائمة ورفع الطاقة الإنتاجية في أصول "NEB CPP" التابعة لها في (النوف والرميثة وشنايل)، حيث تعتزم توقيع اتفاقية لتنفيذ المشروع، إلى جانب مذكرتي تفاهم لتعيينها وكيلاً وممثلاً حصرياً في دولة الإمارات لكل من شركتي "JINGBO" العالمية المتخصصة في تصنيع خراطيم حقول النفط عالية الضغط، و"PETROTEX GROUP" المورد العالمي للمنتجات الأنبوبية المخصصة لقطاع النفط والغاز والأنظمة البحرية.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "مانسمان للطاقة"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المشروع يستهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية المطلوبة، وتعزيز سلامة الأصول ومرونتها التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال، ودعم تطويرها المستدام على المدى الطويل، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ"أدنوك".

وأوضح أن المنتجات التي ستدخل السوق الإماراتي عبر الشراكتين تشمل خراطيم الضغط العالي المستخدمة في التحكم بالآبار أثناء عمليات الحفر، من شركة "JINGBO"، بما فيها خراطيم مانعات الانفجار "BOP" وخراطيم الخنق والقتل "Choke & Kill"، فيما تشمل منتجات "PETROTEX GROUP" أنابيب التغليف والإنتاج المتميزة "OCTG"، والوصلات المتميزة بتقنياتها الخاصة، إضافة إلى أنابيب الموصل وأنظمة الرايزر البحرية المستخدمة في الآبار البرية والبحرية.

وأضاف أن "مانسمان للطاقة" ستتولى بموجب المذكرتين مهام الوكيل والممثل الحصري للشركتين في الدولة، لتكون الواجهة التجارية المحلية لجميع الفرص والتعاملات مع العملاء والعقود، بما يتيح تسويق منتجاتهما وتوريدها إلى السوق الإماراتي.

وأشار إلى أن الشركة ترتبط بأكثر من 20 شراكة تقنية مع شركات دولية، من بينها "بوش - Bosch" بموجب مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وشركة "شوانغليانغ - Shuangliang" للتعاون في تصنيع المحللات الكهربائية القلوية لإنتاج الهيدروجين، وشركة "سوجو دوسون - Suzhou Douson" من خلال شراكة استراتيجية حصرية في مجال معدات تطوير حقول النفط والغاز.

وفيما يتعلق بالمشاريع المنفذة، ذكر الجعيدي أن محفظة الشركة تشمل أعمالاً لصالح شركات مجموعة "أدنوك"، من بينها 10 مشاريع منفعة، ونظام مركزي لكشف التسرب لصالح "أدنوك لمعالجة الغاز"، يغطي 26 خط أنابيب بطول إجمالي يقارب 3 آلاف كيلومتر، وأول محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين عالية السرعة في المنطقة بمدينة مصدر، ومشروع خط أنابيب الكبريت في الحصن، إلى جانب مشروع نقل خط حقن الغاز الرئيسي في حقل عصب لصالح "أدنوك البرية".

وأوضح أن الشركة، بصفتها شركة إماراتية مستقلة مملوكة بالكامل، تتخصص في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء "EPC" وتكامل التقنيات في قطاعات النفط والغاز والاستدامة والبنية التحتية، وتقدم خدمات هندسية تشمل الدراسات الاستشارية والهندسة القيمية والتصميم الهندسي الأولي "FEED"، وصولاً إلى تنفيذ المشاريع وتشغيلها وخدمات ما بعد البيع.

ولفت إلى أن مشاركة الشركة في "أديبك 2026" تتزامن مع مرور 10 سنوات على شراكتها الاستراتيجية مع "أدنوك" خلال الفترة من 2016 إلى 2026، والتي شهدت تنفيذ وتوريد مشاريع حيوية في الإنشاءات المتكاملة لخطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن مشاريع أسندتها "أدنوك" إلى الشركة بقيمة تقارب مليار درهم.

وأضاف أن الشركة تنظم خلال المعرض جلسة نقاش مستديرة تتناول العلاقة بين المقاولين و"أدنوك" بصفتها شريكاً استراتيجياً، وآليات التعاون في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أهمية نهج "أدنوك" في إدارة المشاريع وتوفير المرونة للمقاولين، وإتاحة المجال للحوار ومناقشة التعديلات الممكنة وفق متطلبات العمل.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي تعقدها الشركة على هامش المعرض تتناول مع "أدنوك" والمشغلين في قطاع الطاقة خطوات تنفيذ مشروع "NEB CPP"، وفرص تطوير المرافق القائمة ورفع الطاقة الإنتاجية، فيما تبحث مع الشركات المصنعة ومزودي التقنيات الدوليين فرص نقل التكنولوجيا إلى السوق الإماراتي وتوطينها، إلى جانب اتفاقيات تمثيل جديدة.

كما تشمل الاجتماعات مع الموردين بحث سبل تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتسجيل موردين جدد، إلى جانب التواصل مع الكفاءات المتخصصة لاستقطاب مهندسين وقادة مشاريع لدعم نمو الشركة.