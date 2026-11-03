"هيئة الشارقة للكتاب" تحتفي بيوم العلم وسط 1469 ناشراً من مختلف أنحاء العالم

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / ارتفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، على عزف النشيد الوطني الإماراتي بحضور 1469 ناشراً من 126 دولة حول العالم احتفالاً بيوم العلم، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي يعد أكبر تجمع لبيع وشراء حقوق النشر في العالم و تنظمه هيئة الشارقة للكتاب.

وشارك في مراسم رفع العلم مديري الإدارات وموظفي الهيئة وضيوف المؤتمر في مشهد جمع الاحتفاء بالمناسبة الوطنية مع حضور ثقافي دولي عكس مشاعر الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة.