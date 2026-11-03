عمر بن زايد يرفع علم الإمارات في مؤسسة زايد الخير احتفاءً بـ"يوم العلم"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / رفع سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر المؤسسة بأبوظبي، احتفاءً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام، وموظفي المؤسسة، وسط أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وشهدت مراسم الاحتفال رفع علم الدولة عالياً في سماء المؤسسة، تعبيراً عن الاعتزاز براية الاتحاد وما تحمله من معاني الوحدة والسيادة والكرامة، واستحضاراً لمسيرة البناء والنهضة التي انطلقت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم برؤية القيادة الرشيدة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تتجسد فيها أسمى معاني الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته، مشيراً إلى أن علم دولة الإمارات سيظل رمزاً لوحدة أبنائها وتلاحمهم، وشاهداً على ما حققته الدولة من نهضة حضارية وتنموية شاملة، ومصدراً للفخر والاعتزاز لكل من يعيش على أرضها.

وقال سموه: نحتفي اليوم براية وطن أسسه الشيخ زايد، "طيب الله ثراه"، على قيم الاتحاد والتكافل والعطاء، وأرسى فيه نهجاً جعل من خدمة الإنسان وبناء مستقبله أولوية وطنية راسخة وفي هذه المناسبة، نعبر عن بالغ تقديرنا وامتناننا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لما يبذله سموه من جهود متواصلة لتعزيز رفعة الوطن وترسيخ مكانته العالمية، ومواصلة مسيرة التنمية والإنجاز التي نفخر بها جميعاً.

وأضاف سموه أن علم الإمارات لا يمثل وحدتنا الوطنية فحسب، بل يحمل أيضاً رسالة إنسانية سامية، فقد ارتبط اسم دولتنا ورايتها بمبادرات الخير والإغاثة والتنمية في مختلف أنحاء العالم. وهذه القيم التي غرسها الشيخ زايد تشكل جوهر رسالة مؤسسة زايد الخير، التي تواصل العمل على دعم المجتمعات وتمكين الإنسان، وتعزيز استدامة الموارد وفرص الحياة الكريمة، انطلاقاً من إيماننا بأن العطاء الحقيقي هو الذي يترك أثراً مستداماً في حياة الأفراد والمجتمعات.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية التي عكست الاعتزاز بالهوية الإماراتية والموروث الثقافي الأصيل، من بينها معرض للصور التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، استعرض محطات من مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، ودوره في تأسيس دولة الاتحاد وإرساء دعائم نهضتها.

كما شهد الحفل عروضاً لفن العيالة الإماراتي، إلى جانب أنشطة وطنية وتفاعلية شارك فيها موظفو المؤسسة، في أجواء احتفالية عكست روح الاتحاد والتلاحم والاعتزاز براية الوطن، وأسهمت في إبراز القيم الوطنية التي أرساها الوالد المؤسس.

واختتمت المؤسسة احتفالها بالتأكيد على مواصلة تجسيد قيم الاتحاد والولاء والانتماء في مختلف مجالات عملها، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيها، بما يعكس دورها في خدمة رسالة دولة الإمارات الإنسانية والتنموية، ويعزز إسهامها في مسيرة الخير التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس.