الشارقة الدولي للكتاب ينطلق غدا بمشاركة 126 دولة

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / تنطلق غدا فعاليات النسخة الـ 45 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" في مركز أكسبو الشارقة تحت شعار "من صُنع الحكايات" بمشاركة3,212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة حول العالم حاملين 1.7 مليون عنوان بلغات وثقافات متعددة و يستمر حتى 15 من نوفمبر الحالي.

وعلى مدار 12 يوماً تتحوّل أروقة المعرض إلى مساحة للقاء القرّاء بالكتّاب والمبدعين واكتشاف عوالم الأدب والفكر والفنون من خلال 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية بمشاركة 106 ضيف من 25 دولة تتنوع إسهاماتهم بين الرواية والشعر والتاريخ والعلوم والفنون إلى جانب العروض المسرحية وورش العمل والتجارب التفاعلية.

ويحتفي المعرض بسلطنة عُمان ضيف شرف دورته الخامسة والأربعين من خلال برنامج ثقافي وفني يعرّف الزوار بتاريخ السلطنة وتراثها وهويتها الثقافية ويضيء على تجاربها المعاصرة في الأدب والشعر والفنون بمشاركة 50 ضيفاً بينهم 41 كاتباً وشاعراً.

ويضم برنامج ضيف الشرف 16 جلسة ثقافية و6 ورش عمل للأطفال و20 عرضاً فنياً تشمل عروضاً موسيقية وشعبية يومية من التراث العُماني إلى جانب عرضين فنيين وجلستين للطهي.

ويشارك فيه عدد من أبرز الكتّاب والشعراء العُمانيين منهم الروائي زهران القاسمي والدكتور محمد اليحيائي والشاعر حسن المطروشي الفائز بجائزة المعلّقة للشعر الفصيح والدكتور عبدالعزيز العميري الفائز بجائزة البردة للشعر الشعبي والدكتور محمود بن محمد الرحبي والكاتب والحكّاء أحمد بن ناصر الراشدي.

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الجديدة بالناقد والباحث الأكاديمي المغربي الدكتور سعيد يقطين شخصيةً ثقافيةً للعام تقديراً لإسهاماته في تطوير الدراسات السردية العربية وجهوده البحثية في مجالات النقد الأدبي والنظرية السردية والأدب الرقمي إذ يُعد يقطين من أبرز الباحثين العرب الذين أسهموا في تجديد مناهج دراسة النصوص السردية وفتح آفاق جديدة للبحث في علاقة الأدب بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية من خلال مؤلفاته ودراساته التي أغنت المكتبة النقدية العربية.

ويستضيف المعرض نخبة من الكتّاب والمفكرين والشعراء والفنانين الإماراتيين من أبرزهم الدكتور سلطان العميمي وعلي أبو الريش والدكتور حبيب غلوم والدكتور شهاب غانم والدكتور أحمد خوري وفتحية النمر وعائشة سلطان وناصر الظاهري في لقاءات تتيح للجمهور التعرف إلى تجاربهم ومناقشة قضايا الأدب والثقافة والإبداع.

ومن العالم العربي يشارك الممثل والمؤلف والمخرج اللبناني رفيق علي أحمد والروائية والصحفية اللبنانية نجوى بركات إلى جانب الروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر والروائي الكويتي سعود السنعوسي والكاتبة السورية زلفا قطوح.

وعلى مستوى المشاركات الدولية يلتقي جمهور المعرض عدداً من الأدباء والباحثين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم من بينهم الكاتبة والفنانة والمترجمة الأمريكية ديزي روكويل والروائي وكاتب السيناريو الصيني ليو تشن يون والمؤرخ الفلبيني أمبيث آر. أوكامبو والكاتبة النيجيرية نيدي أوكورافور والروائية البريطانية كلير ماكينتوش.

وتشمل قائمة المشاركين أيضاً الممثلة والكاتبة وصانعة المحتوى الهندية شيناز تريجريوالا والكاتب والمصمم الأسترالي بيتر غولد والممثلة والمنتجة الجنوب أفريقية سالامينا موسيسي والشاعرة السنغافورية ناتالي وانغ والروائية الألمانية دانييلا تولي وريوات بانبيبات من تايلاند.

ويقدم المعرض في دورته الجديدة تجارب تفاعلية تستلهم شعار "من صُنع الحكايات" من أبرزها "ركن الشعراء" الذي يتيح للزوار مشاركة حكاياتهم وتحويلها إلى قصائد شعرية باللغتين العربية والإنجليزية في تجربة تجعل الجمهور جزءاً من العملية الإبداعية.

وللأطفال يستضيف المعرض "حي أيادي المستقبل" وهو مدينة تعليمية تفاعلية تتيح للصغار استكشاف عالم المهن المختلفة والتعرف إلى طبيعة العمل في مجالات متنوعة من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والمشاركة والتجربة المباشرة.

ويشهد المعرض ثلاثة عروض مسرحية رئيسية تتطلب الحجز المسبق تبدأ في 7 نوفمبر مع العرض المسرحي الغنائي "حين تغني الذكريات" الذي يُقدَّم حصرياً للمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب ويستعيد أغاني الطفولة وأصواتها التي ارتبطت بذاكرة أجيال من الجمهور.

وفي 8 نوفمبر يقدم عبدالله عنان العرض العائلي التفاعلي "مستحيل أم علم " الذي يجمع بين الأوهام البصرية والتجارب العلمية ويشرك الأطفال والعائلات في التصويت والمشاركة واكتشاف التفسيرات العلمية للظواهر المعروضة على المسرح.

كما يستضيف المسرح الخارجي في مركز إكسبو الشارقة يومي 14 و15 نوفمبر مسرحية "ووترلاند" بمشاركة عدد من الممثلين الخليجيين .

وتقدم الروائية الألمانية دانييلا تولي دورة في الكتابة الإبداعية تتناول تطوير الصوت السردي وبناء الشخصيات وكتابة الحوار والتحرير ومراحل الوصول إلى النشر فيما يقدم الفنان والكاتب المصري خالد الصاوي دورة بعنوان "استوديو التمثيل: من التدريب إلى خشبة المسرح" تتناول تقنيات الأداء وبناء الشخصيات والارتجال.

ويستضيف المعرض الدورة الخامسة من "مهرجان الإثارة والتشويق" خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر بالتعاون مع "Capital Crime London" و"ُThriller Festival NY" بمشاركة أكثر من 10 متخصصاً من مؤلفي أدب الجريمة والغموض والتشويق ووكلاء النشر وكتّاب السيناريو.

ويجمع "ركن الطهي" في الدورة الخامسة والأربعين مجموعة من الطهاة العرب والعالميين الذين يقدّمون تجارب تستكشف ثقافات الشعوب من خلال أطباقها ومطابخها.

وإلى جانب فعاليات المعرض الموجهة للجمهور تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر أعمال "مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات" الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية بمشاركة أكثر من 400 من أمناء المكتبات والمتخصصين والعاملين في المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة.

وفي إطار تسهيل وصول الزوار إلى المعرض توفر هيئة الشارقة للكتاب حافلات يومية من دبي وعجمان بواقع ثلاث رحلات يومياً من كل محطة إلى جانب خدمة نقل بحري مجانية من محطتي مربى الشارقة للأحياء المائية والقصباء وتخصيص مواقف إضافية مجانية المنطقة المحيطة بمركز إكسبو الشارقة عبر الحافلات بما يتيح للجمهور خيارات متنوعة ومريحة للوصول إلى المعرض.