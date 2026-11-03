جمعية الشارقة الخيرية تحتفي بيوم العلم برفع راية الاتحاد

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / احتفت جمعية الشارقة الخيرية، بيوم العلم في أجواء وطنية مفعمة بالاعتزاز والولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حيث تزينت واجهة مبنى الجمعية الرئيسي وفروعها في مختلف مناطق الإمارة بأعلام الدولة التي رفرفت خفاقة على أنغام النشيد الوطني وأغاني الفخر بالاتحاد في مشهد جسد روح الوحدة والتلاحم التي تميز المجتمع الإماراتي.

وشهدت الفعالية قيام سعادة عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، وعبدالله سيف بن هندي رئيس قطاع الخدمات المؤسسية برفع العلم عاليا في ساحة المبنى الرئيسي بمقر الجمعية، وسط حضور لفيف من روؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي الجمعية ومتطوعيها الذين التفوا حول راية الاتحاد في لوحة وطنية عبرت عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بمسيرة الدولة وإنجازاتها.

وأكد موظفو الجمعية عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن رفع العلم في يوم العلم يعبر عن قيم الولاء والوفاء للوطن وقيادته ويترجم وحدة الصف التي تظل سر قوة الإمارات وتلاحم أبنائها في كل الميادين.