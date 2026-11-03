مفوضية كشافة الشارقة تحتفي بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / شاركت مفوضية كشافة الشارقة اليوم احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم من خلال فعاليات أُقيمت في كل من جزيرة العلم ومقر المفوضية بمنطقة البديع وسط مشاركة واسعة من منتسبي الحركة الكشفية و بمتابعة من ناصر عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة بحضور من مختلف الفرق الكشفية .

وشهدت احتفالات جزيرة العلم مشاركة 450 من الأشبال والكشافة والزهرات والمرشدات في مشهد وطني عبّر فيه المشاركون عن اعتزازهم براية دولة الإمارات وما تجسده من وحدة وطنية وقيم الولاء والانتماء.

وأكد القائد ناصر عبيد الشامسي أن مشاركة المفوضية في احتفالات يوم العلم تأتي انطلاقاً من رسالتها التربوية والوطنية في غرس قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته وترسيخ معاني الاتحاد في نفوس منتسبي الحركة الكشفية.

من جانبه أشاد اللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة بمشاركة الأشبال والكشافة والزهرات والمرشدات في هذه المناسبة الوطنية مؤكداً أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية الوعي الوطني لدى النشء وتعزز قيم المسؤولية والعمل الجماعي وتغرس في نفوسهم الاعتزاز براية الإمارات ورموزها الوطنية.