مالية الشارقة تطلق شهر الابتكار 2026 لتمكين الموظفين وتطوير الأداء المؤسسي

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة فعاليات شهر الابتكار 2026 تحت شعار «كلنا شركاء في الابتكار» ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر» وذلك من خلال أجندة متنوعة من الورش التطبيقية والتجارب التفاعلية والمبادرات المعرفية التي تمتد طوال شهر نوفمبر الجاري بهدف تمكين الموظفين من استكشاف حلول مبتكرة للتحديات الوظيفية وتنمية مهاراتهم المستقبلية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى ممارسات تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وتعكس الفعاليات توجه الدائرة نحو ترسيخ الابتكار كنهج عملي في مختلف مجالات العمل من خلال توفير مساحات للتجريب والتعلم وتبادل الخبرات وتشجيع الموظفين على التفكير خارج الأطر التقليدية بما يعزز قدرتهم على المبادرة والتكيف مع المتغيرات ويدعم بناء بيئة مؤسسية تستثمر في الطاقات البشرية وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للإبداع والتميز.

وقال بدر آل علي مدير مكتب التطوير والتميز المؤسسي في المالية المركزية بالشارقة إن الابتكار في العمل الحكومي لم يعد خياراً يرتبط بمبادرات أو مناسبات محددة بل أصبح ضرورة مؤسسية تفرضها متطلبات التطوير المتسارع وتطلعات المجتمع نحو خدمات أكثر كفاءة وفاعلية ومن هذا المنطلق نحرص في دائرة المالية المركزية على توفير بيئة عمل تمنح الموظفين الثقة والمساحة اللازمة لطرح أفكارهم وتجربة حلول جديدة إيماناً منا بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الإنسان وأن الأفكار التي تنشأ من تفاصيل العمل اليومي قادرة على إحداث تحولات نوعية في الأداء وجودة المخرجات.

وأضاف: يجسد شعارنا لهذا العام «كلنا شركاء في الابتكار» قناعتنا بأن الإبداع مسؤولية جماعية تتكامل فيها الخبرات والقدرات وأن لكل موظف دوراً في صناعة التغيير الإيجابي ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى الانتقال بالابتكار من مفهوم نظري إلى ممارسة راسخة في ثقافتنا المؤسسية وتعزيز قدرة كوادرنا على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في تطوير أساليب العمل بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاستثمار بالإنسان وبناء مؤسسات حكومية قادرة على مواكبة المستقبل وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وتتضمن فعاليات شهر الابتكار 2026 لدائرة المالية المركزية بالشارقة مجموعة من الورش التطبيقية والتجارب التفاعلية التي تجمع بين التفكير الإبداعي والتقنيات الحديثة وتشمل أنشطة لتنمية مهارات حل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي إلى جانب مبادرات تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع الريادية.

كما تستعرض الدائرة ثلاثة مشاريع ابتكارية ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر» في الشارقة بالتعاون مع مجمع الابتكار والبحوث بالشارقة بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب التطويرية مع الجهات المشاركة.

وتشمل الفعاليات أيضاً مبادرات معرفية ومحتوى مرئياً يبرز إسهامات الموظفين وتجاربهم الابتكارية إلى جانب تكريم الأفكار المتميزة التي جرى تطبيقها تأكيداً على حرص الدائرة على تحفيز الإبداع وتشجيع المشاركة الفاعلة في تطوير أساليب العمل وترسيخ الابتكار ممارسةً مؤسسية مستدامة تسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة متطلبات المستقبل.