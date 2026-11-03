منتزه مليحة الوطني يفوز بجائزة "استدامة الشارقة"

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / فاز منتزه مليحة الوطني بجائزة "استدامة الشارقة" عن فئة الوجهات السياحية ضمن منتدى الشارقة الدولي للسفر والسياحة تقديراً لالتزامه بالسياحة المسؤولة وحماية التراث الطبيعي والثقافي للإمارة.

ويعكس هذا الإنجاز نهج المنتزه العملي في تطبيق الاستدامة من خلال الجمع بين البنية التحتية التي تعمل بالطاقة الشمسية ومبادرات الحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتجارب التعليمية التي تشجّع الزوار على التفاعل بمسؤولية مع البيئة الصحراوية.

وتُستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل مرافق التخييم الفاخر في المنتزه بما يشمل وحدات الإقامة والمكاتب والإنارة ومضخات المياه فيما تعمل كاميرات المراقبة بالكامل بالطاقة الشمسية وتسهم وحدات إقامة الضيوف غير الدائمة في الحد من الأثر البيئي للتطوير إلى جانب تخصيص مسارات للمركبات وتنظيم دخولها للحد من الإضرار بالبيئة المحيطة.

كما يعمل المنتزه على تقليل اعتماده على العبوات البلاستيكية التقليدية وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد من خلال استخدام مواد بديلة وتوفير محطات لإعادة تعبئة المياه وتزويد الموظفين بعبوات مياه قابلة لإعادة الاستخدام.

وقال عمر جاسم آل علي مدير منتزه مليحة يعكس هذا التكريم التزامنا بجعل الاستدامة جزءاً أساسياً من عمليات مليحة وتجربة زوارها فمن المرافق التي تعمل بالطاقة الشمسية والحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى تنظيم الدخول ودمج الوعي البيئي في برامجنا نركّز على خطوات عملية تسهم في حماية هذا المشهد الطبيعي وسنواصل تعزيز هذه الجهود من خلال الرصد والتعليم والتعاون بما يضمن إسهام السياحة في صون تراث مليحة الطبيعي والثقافي.

ويدمج المنتزه التوعية بالاستدامة في جولاته التعريفية وورش العمل التعليمية رابطاً بين علوم الآثار والبيئة والجيولوجيا والفلك وأهمية صون التراث والطبيعة وتساعد هذه التجارب الزوار على فهم مكانة مليحة ضمن موقع «الفاية: مشهد طبيعي من حقبة ما قبل التاريخ» المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ودورهم في حمايته.

واستكمالاً لهذه الممارسات يعتزم المنتزه تعزيز الرصد البيئي من خلال إجراء مسوحات بيئية وإرساء بيانات مرجعية لاستهلاك الطاقة والمياه والنفايات والانبعاثات الكربونية وستسهم هذه الجهود في توجيه تدابير الحماية المستقبلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد دعماً لنهجها في السياحة المستدامة.