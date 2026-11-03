نادي الفجيرة العلمي و"الفجيرة الثقافية الاجتماعية" يحتفيان بيوم العلم

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام / نظّم نادي الفجيرة العلمي، احتفالية بمناسبة يوم العلم، بمشاركة جمعية الفجيرة الثقافية، وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية التي تعكس وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة واعتزاز أبنائها برايتها الخفّاقة، ورمز عزتها وسيادتها وذلك في مقر النادي.

وشهدت الاحتفالية مشاركة موظفي النادي وأعضاء جمعية الفجيرة الثقافية، حيث تم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، تأكيداً على قيم الاتحاد والولاء والانتماء، وتجديداً للعهد بمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز في ظل القيادة الرشيدة.

وأكد النادي أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية لترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز قيم المواطنة الإيجابية لدى الأجيال، مشيراً إلى أهمية الشراكة المجتمعية والتعاون مع المؤسسات الثقافية والوطنية في تنظيم المبادرات والفعاليات التي تعزز روح الاتحاد والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي المشاركة في إطار حرص النادي على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، والمساهمة في إحياء المناسبات الوطنية بما يعكس مكانة العلم الإماراتي ورمزيته الراسخة في وجدان أبناء الوطن.