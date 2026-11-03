مركز الفجيرة للمغامرات يحتفي بيوم العلم

الفجيرة في 3 نوفمبر /وام/ نظّم مركز الفجيرة للمغامرات، اليوم ، فعالية "علمنا فوق القمم" على مسار القمم السبع بإمارة الفجيرة، احتفاءً بيوم العلم الإماراتي، بحضور سعادة عمرو أبو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وعدد من موظفي المركز وأفراد المجتمع.

تضمنت الفعالية مسيراً جبلياً قصيراً على مسار القمم السبع، إلى جانب رفع علم الدولة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، في أجواء عكست قيم الوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتعكس مشاركة موظفي المركز وأفراد المجتمع في هذه المناسبة حرص مركز الفجيرة للمغامرات على توظيف الأنشطة الجبلية في تعزيز التواصل المجتمعي، وإتاحة تجارب تجمع بين الاحتفاء بالمناسبات الوطنية واكتشاف الطبيعة الجبلية للإمارة.