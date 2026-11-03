لوكهيد مارتن تخرج 57 متدرباً بأبوظبي

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ احتفت لوكهيد مارتن (بورصة نيويورك: LMT) اليوم بتخريج 57 متدرباً من برنامج التدريب العملي التابع لمركز الابتكار والحلول الأمنية (CISS)، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة أبوظبي .

واستضاف الحفل دان موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، بمشاركة هالة مجيد، مديرة مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية، وفريق قيادة المركز، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبعثات الدبلوماسية.

واستعرض الخريجون خلال الحفل أربعة مشاريع تم تطويرها بالتعاون مع مهندسي لوكهيد مارتن، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، والنمذجة، والمحاكاة.

وتضمنت المشاريع: الذكاء الاصطناعي للعمليات (AI Ops) وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفّر إرشادات فورية للفنيين أثناء عمليات التصنيع والتجميع؛ والنمذجة والمحاكاة (ModSim) وهو جهاز محاكاة متطور وعالي الدقة لقمرة القيادة، صُمّم لدعم تدريب الطيارين وإتاحة محاكاة المهام والتمرّن على تنفيذها؛ وأداة الذكاء الاصطناعي لتصميم علب التروس (GAIT) وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة بعض مراحل تصميم الترتيب الهندسي لمكونات علب التروس، بما يساعد على تقليل الجهد الهندسي والتكاليف المرتبطة بعمليات التصميم؛ وأداة المحاكاة التفاعلية (OV-1 Interactive) وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح إنشاء محاكاة تفاعلية معقدة باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية وبسيطة.

وبهذه المناسبة قالت هالة مجيد، : "يعتمد طموح دولة الإمارات في بناء صناعات متطورة على تنمية الكوادر البشرية التي تتمتع بالمهارات التقنية والخبرة العملية اللازمة لقيادة هذه الصناعات ويمنح مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية الطلبة الموهوبين الفرصة للعمل جنباً إلى جنب مع مهندسينا وموجهينا على معالجة تحديات واقعية، مما يساعد في سد الفجوة بين التعلم الأكاديمي ومتطلبات القطاع الصناعي ومن خلال الاستثمار في هذه المواهب اليوم، نساهم في إعداد جيل من المهندسين والعلماء وقادة التكنولوجيا الذين سيدعمون مستقبل دولة الإمارات".

ويُعدّ مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية منشأة ابتكارية يساهم المشاركون فيها في مشاريع عملية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأمن السيبراني، والتطبيقات الجوية والفضائية، واستكشاف الفضاء، والتحليل التشغيلي.

ويقدم المركز، الذي تأسس في العام 2014، تدريباً عملياً وإرشاداً وفرصاً للابتكار التطبيقي المرتبطة بشبكة لوكهيد مارتن العالمية من خبراء العلوم والتكنولوجيا. ومنذ إطلاق برنامج التدريب الداخلي القائم على الجدارة في العام 2017، تخرج من المركز أكثر من 350 طالباً في تخصصات متقدمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وحضر حفل هذا العام ثلاثون من الخريجين، يمثلون شبكة أوسع من خريجي مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية الذين يعملون حالياً في مؤسسات حكومية وقطاعية على امتداد مختلف أنحاء دولة الإمارات .