منطاد الإمارات يختفي بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر / وام /احتفى فريق منطاد الإمارات ب "يوم العلم" خلال مشاركته في كأس ومهرجان المحيط الهادي للمناطيد المقام حاليا في مدينة ساغا اليابانية برفع علم الدولة .

وأكد الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يجسد إعتزازنا و فخرنا بالمشاركة في رفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة منوها إلى أن هذه الذكرى الغالية التي تهدف إلى غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الأبناء داخل الدولة وخارجها.

ووجه المنصوري شكره للشعب الياباني الصديق الذي شارك في هذا الإحتفال .





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