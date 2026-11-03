مركز الفجيرة للإحصاء يطلق مسح الاستثمار الأجنبي 2026

الفجيرة في 3 نوفمبر /وام/ بدأ مركز الفجيرة للإحصاء، تنفيذ الأعمال الميدانية لمسح الاستثمار الأجنبي في إمارة الفجيرة لعام 2026، مستهدفاً 182 منشأة اقتصادية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية حديثة ودقيقة حول حجم الاستثمارات الأجنبية وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دعم التخطيط الاقتصادي وتطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز صناعة القرار.

يأتي تنفيذ المسح في إطار جهود المركز الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية في إمارة الفجيرة، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تعكس واقع الاستثمارات الأجنبية وتطوراتها، من خلال جمع بيانات حول خصائص المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي، وحجم رؤوس الأموال والاستثمارات، وتوزيعها حسب القطاعات الاقتصادية والدول المستثمرة، بما يسهم في رصد اتجاهات الاستثمار وقياس تطوره في الإمارة.

وتُنفذ الأعمال الميدانية للمسح خلال الفترة من بداية نوفمبر وحتى يناير 2027 وفق منهجية إحصائية منظمة لجمع البيانات والتحقق من جودتها، بما يضمن توفير مؤشرات موثوقة تدعم إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز فهم واقع الاستثمار الأجنبي ودوره في الاقتصاد المحلي.

وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد من المسوح الاقتصادية المهمة التي ينفذها المركز، نظراً لدوره في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول حجم الاستثمارات الأجنبية وخصائصها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تشكل أداة أساسية لدعم التخطيط الاقتصادي وتقييم اتجاهات الاستثمار، بما يساعد الجهات المعنية على وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة الفجيرة.

وأوضح أن نتائج المسح ستسهم في توفير صورة شاملة عن حجم الاستثمارات الأجنبية وتوزيعها القطاعي والجغرافي، والتعرف إلى أبرز الأنشطة الاقتصادية المستقطبة للاستثمارات، بما يدعم متخذي القرار في تحديد الفرص الاستثمارية ورصد التحولات الاقتصادية واستشراف آفاق النمو المستقبلية.

وأضاف أن المركز يواصل جهوده في تطوير قواعد البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتعزيز جودة العمل الإحصائي من خلال تنفيذ المسوح الميدانية المتخصصة، بما يسهم في توفير معلومات موثوقة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وترفع كفاءة التخطيط وصناعة القرار في الإمارة.

ودعا مركز الفجيرة للإحصاء أصحاب المنشآت الاقتصادية المشمولة بالمسح والقائمين عليها إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتوفير البيانات المطلوبة بدقة واكتمال، مؤكداً أن تعاون المنشآت يمثل عنصراً أساسياً في نجاح المسح وجودة مخرجاته، مع حرص المركز على ضمان سرية المعلومات واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها.