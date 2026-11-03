مركز جامع الشيخ زايد الكبير ينظم فعالية "يوم العَلم" بمشاركة أكاديمية الفلاح

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير فعالية "يوم العلم"، شارك فيها موظفو المركز و45 طالباً وطالبةً من أكاديمية الفلاح في أبوظبي، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، في رفع علم الدولة بمقر الجامع.

ويجسد يوم العلم وحدة دولة الإمارات وتلاحم مجتمعها، وما يمثله علمها من رمز للسيادة والاتحاد والاعتزاز بالهوية الوطنية. ويجتمع المواطنون والمقيمون للاحتفاء بهذه المناسبة، تعبيراً عن ارتباطهم بالدولة وتقديرهم لقيمها، بما يعزز مكانة العلم ورمزيته في نفوس الأجيال الناشئة.

وتأتي هذه الفعالية، التي شهدت حضور طلبة أكاديمية الفلاح، ضمن برنامج "جسور" الذي ينظمه مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في إطار حرصه على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وإشراك طلبتها في الأنشطة والمناسبات التي يقيمها الجامع، بما يعزز ارتباطهم به ويعرّفهم برسالته الدينية والثقافية والحضارية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: "يمثل علم دولة الإمارات رمزاً لاتحاد أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وشاهداً على مسيرة وطن يواصل تحقيق الإنجازات في ظل قيادته الرشيدة. وفي يوم العلم، نجدد اعتزازنا بهذا الإرث، وعهدنا على مواصلة العمل والعطاء، والمحافظة على مكتسبات الاتحاد، والإسهام في مسيرة تقدم دولتنا وازدهارها".

وعلى هامش الفعالية، قدم أخصائيو الجولات الثقافية جولة خاصة للمشاركين، تعرّفوا خلالها إلى معالم الجامع ورسالته، وما يقدمه من نموذج يعكس قيم الثقافة الإماراتية الأصيلة، وإلى معاني "يوم العلم" وما يمثله العلم من قيمة في نفس كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

وامتدت أجواء "يوم العلم" إلى الجوامع التي يديرها مركز جامع الشيخ زايد الكبير، إذ رفع موظفوه علم الدولة في جامع الشيخ خليفة الكبير بمدينة العين، وجامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة.