رئيس حكام شطرنج العين: بطولة تحت 20 تتطلب الدقة والسرعة وإدارة الوقت

العين في 3 نوفمبر/وام/ أكد سلطان الطاهر، رئيس حكام بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، أن منافسات البطولة لفئتي الشباب والشابات تحت 20 عاماً، المقامة في مدينة العين تتطلب مهارات فنية تجمع بين دقة الحسابات وسرعة اتخاذ القرار وإدارة وقت المباراة.

وأوضح الطاهر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن منافسات الشطرنج السريع تقام على مدى تسع جولات، بزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة عشر ثوانٍ لكل نقلة، فيما تتضمن منافسات الشطرنج الخاطف 13 جولة، بزمن قدره ثلاث دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة.

وأشار إلى أن إدارة الوقت تشكل عنصراً مؤثراً في نتائج المباريات، خصوصاً في مراحلها الأخيرة، التي تشهد تسارعاً في تنفيذ النقلات، ما يفرض على اللاعبين المحافظة على التركيز والموازنة بين سرعة اللعب ودقته.

وأضاف أن طاقم التحكيم يضم 12 حكماً من دولة الإمارات وعدد من الدول، منها الصومال وإسبانيا وكولومبيا ومصر والهند، لافتاً إلى أن المشاركة في إدارة هذه المنافسات تتيح للحكام الإماراتيين تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم التحكيمية.

وبيّن أن نظام احتساب النتائج يمنح الفائز نقطة واحدة، وكل لاعب نصف نقطة عند التعادل، فيما لا يحصل الخاسر على نقاط، موضحاً أن الزمن المخصص للعب يمثل الفارق الأساسي بين منافسات الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف، وينعكس على أسلوب اللاعبين في التعامل مع مجريات المباراة.

وأشاد الطاهر بمستوى تنظيم البطولة التي يشارك بها 150 لاعبا من الجنسين من 40 دولة ، مؤكداً أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي ومدينة العين تتمتع بخبرة واسعة في استضافة البطولات العالمية، وتوفير المقومات التي تسهم في نجاحها.