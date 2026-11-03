شرطة الشارقة تحتفي بـ "يوم العلم"

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة بـ"يوم العلم" تزامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية وذلك برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مبانيها ومرافقها بمختلف مناطق الإمارة بحضور المديرين العامين ونوابهم ومديري المديريات والإدارات إلى جانب منتسبي القيادة العامة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين بمختلف التخصصات من الوحدات الشرطية.

و أكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن "يوم العلم" يجدّد العهد بصون منجزات الاتحاد ويعكس وحدة الإرادة الوطنية في مواصلة بناء دولة تستمد قوتها من تلاحم القيادة والشعب ومن إيمانها الراسخ بأن الإنسان أساس التنمية والازدهار مشيراً إلى أن علم الإمارات سيظل رمزاً للوحدة والعزّة وشاهداً على مسيرة وطن صنعتها عزيمة أبنائه ورؤية قيادته الرشيدة.

وأضاف أن هذه المناسبة تحمل في معانيها مسؤولية وطنية تستوجب مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ والوفاء بالأمانة التي يحملها منتسبو شرطة الشارقة في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره .

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