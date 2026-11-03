مركز دبي المالي يتيح منظومته للابتكار لـ 6000 شركة يابانية ناشئة

دبي في 3 نوفمبر / وام / أعلن مركز دبي المالي العالمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، عن شراكة جديدة تتيح لما يصل إلى 6000 شركة يابانية ناشئة الوصول المباشر إلى منظومة الابتكار التابعة له، بما يفتح آفاقاً للتعاون والاستثمار والتوسع الدولي، بالتزامن مع تجاوز عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار ضمن المركز حاجز 2000 شركة.

وكشف المركز، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، عن خطط لإطلاق مبادرة "Dubai FinTech Stack"، الهادفة إلى توفير بنية متكاملة تدعم تأسيس الشركات الناشئة ونموها وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب إطلاق تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي توقع ارتفاع قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتقام فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.

وأكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، أن تجاوز عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار 2000 شركة يمثل إنجازاً جديداً يعكس النمو المتسارع لمنظومة المركز، بعد أقل من عشر سنوات على إطلاق رؤيته لقيادة مستقبل القطاع المالي.

وأوضح أن المركز أطلق رؤيته في عام 2016، وتبعها تأسيس مسرّع التكنولوجيا المالية عام 2017 بمشاركة 11 شركة ناشئة، ليصبح اليوم موطناً لمنظومة متكاملة تجمع الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية والمستثمرين والكفاءات المتخصصة.

وقال إن التكنولوجيا المالية أسهمت في إحداث تحول جذري في أساليب تقديم الخدمات المالية وإدارة الأعمال والوصول إلى الفرص الاقتصادية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتقنيات الناشئة تفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع.

وأضاف أن طموحات المركز لا تقتصر على استقطاب الشركات الناشئة، بل تشمل توفير البيئة التنظيمية والبنية التحتية ورؤوس الأموال والشراكات التي تمكّنها من النمو والمنافسة عالمياً، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يتمثل في قدرة الشركات على الانطلاق من دبي لتصبح مؤسسات عالمية رائدة.

وأشار إلى أن الشراكة الجديدة التي تتيح لما يصل إلى 6000 شركة يابانية ناشئة الوصول إلى منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي تعزز الروابط بين الأسواق العالمية، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون وتبادل الخبرات، بالتوازي مع جهود المركز لتطوير ممرات اقتصادية جديدة مع الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي.

وكشف عن اعتزام المركز إطلاق مبادرة "Dubai FinTech Stack"، التي ستوفر للشركات الناشئة مجموعة من الخدمات والقدرات الأساسية تشمل تسجيل العملاء والمدفوعات وإدارة المخاطر والأمن المالي وتكامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع تطوير الحلول المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للتوسع.

وشهدت القمة إطلاق تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي أعده مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شريكه البحثي "آسيا هاوس"، واستعرضه مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مسلطاً الضوء على دور رؤوس الأموال والكفاءات والأطر التنظيمية الاستشرافية في تمكين المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي الرقمي.

وتوقع التقرير أن يصل حجم الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار خلال عام 2026، وأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام ذاته.

وأكد التقرير أهمية البيئة الرقمية القائمة على الابتكار في دبي بوصفها منصة لتطوير التقنيات المالية الجديدة وتوسيع تطبيقاتها، خصوصاً في مجالات التمويل الرقمي والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية المتقدمة.

وفي إطار الشراكة طويلة الأمد التي تجمع مركز دبي المالي العالمي ومجموعة "جوليوس باير"، شهدت الجلسة الرئيسية للقمة مشاركة نويل كوين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، التي كانت أول مؤسسة للخدمات المالية تتخذ من المركز مقراً لها عام 2004.

وشارك في جلسات اليوم الثاني عدد من القيادات المالية والاقتصادية، من بينهم سعادة الدكتور فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، وسعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسعادة الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "أسترا تك"، وتون جيسيلز، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات”.

وشهد اليوم الثاني كذلك انعقاد "منتدى الاستدامة المستقبلية" تحت شعار" بناء اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة"، بمشاركة نخبة من القيادات المالية والخبراء وصناع السياسات، حيث تناول نماذج تمويل التحول المناخي، ورأس المال المخصص للتكيف المناخي، والاستثمارات المستدامة، وإدارة المخاطر المناخية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وخلال المنتدى، أعلن مركز دبي المالي العالمي أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة "المليون متعلم" نجحوا في الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم خلال عام 2026، ضمن المبادرة التي أطلقها المركز في مايو 2025 بهدف تزويد مليون شخص بالمعرفة والمهارات في مجالي الاستدامة والتمويل المستدام بحلول عام 2030.

وكشف المركز عن العمل على تطوير "إطار الأثر الشامل"، بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة حاصلة على شهادة "بي كوربوريشن"، بهدف قياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمية للمبادرة، وتطوير مؤشرات موحدة لجمع البيانات وتقييم الأثر وإعداد التقارير.

وأكدت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن تجاوز عدد المستفيدين من مبادرة "المليون متعلم" 130 ألفاً يعكس التقدم في بناء القدرات، فيما تركز المرحلة المقبلة على قياس النتائج والقيمة الفعلية التي تحققها المبادرة.

وفي السياق ذاته، ناقش مؤتمر "التحول والتمويل المستدام في الخليج" نماذج التمويل وأطر إدارة المخاطر ومتطلبات التقارير التنظيمية المرتبطة بالتحول المناخي، فيما يستضيف مركز دبي المالي العالمي يوم الجمعة المقبل مؤتمراً للتمويل الأخلاقي لدول مجلس التعاون الخليجي، تنظمه مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية.

وعلى صعيد أسواق رأس المال، جمعت النسخة الأولى من "مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة – دبي" نخبة من المستثمرين في الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والمؤسسات الاستثمارية، لمناقشة توفير رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار البديل.

وجاء تنظيم المؤتمر عقب نجاح الحدث التمهيدي الذي استضافته دبي في ديسمبر الماضي، في خطوة تعكس تنامي دور الإمارة مركزاً للأسواق الخاصة وإدارة الصناديق الاستثمارية.

كما وفر برنامج "Capital Exchange GP-LP Programme" منصة للتواصل المباشر بين الشركاء العامين والمحدودين، بهدف تنسيق أولويات تخصيص رؤوس الأموال ومناقشة استراتيجيات الصناديق ونماذج الاستثمار المؤسسي المشترك.

وسلط مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط" الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع التأمين ودور التكنولوجيا في تطوير خدماته، فيما تضمن برنامج الأسبوع حفل جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكريم المؤسسات المتميزة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وفي مجال توظيف تقنيات الفضاء، استعرض مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي التقدم المحرز في منصة "مختبرات الفضاء من أجل الأرض"، التي أطلقها بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء للاستفادة من بيانات الفضاء والذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات القطاعين العام والخاص.

وكشف المركز أن البرنامج الأول للمنصة، "المسرّع الجغرافي الفضائي"، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة "ريلم للتأمين"، استقطب 73 طلباً للمشاركة من 24 دولة، ونجح في ربط شركات ناشئة عالمية بخمس مؤسسات إماراتية من القطاعين العام والخاص.

وتضم المؤسسات المشاركة شركة "بورو هابولد"، والدفاع المدني بدبي، وشركة "فضاء" التابعة لمجموعة "إيدج"، و"ليفا للتأمين"، و"المركز الوطني للملاحة البحرية".

وتعمل هذه الجهات على تطوير مشاريع تجريبية لاختبار الحلول المقترحة في مجالات السلامة البحرية والتأمين والبيئة العمرانية والسلامة العامة، بعد استعراضها خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في أكتوبر الماضي.

وتهدف المنصة إلى تحويل ابتكارات الفضاء من مرحلة البحث والتطوير إلى تطبيقات تجارية قابلة للتوسع، وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الإماراتية، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية "D33".

وتتواصل فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" حتى الجمعة 6 نوفمبر، بمشاركة قيادات المؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء الدوليين، فيما تتناول الفعاليات المقبلة التميز المصرفي والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية وترميز الأصول والأصول الرقمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاستثمار المستدام.