"الشارقة للتعليم الخاص" تستعرض تجربتها التعليمية التفاعلية في "معرض الكتاب"

الشارقة في 3 نوفمبر /وام/ تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص في النسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار "من صُنع الحكايات" ببرنامج تعليمي وثقافي متنوع يضم ورشاً فنية وأدبية وعلمية وأنشطة تفاعلية ومشاركات طلابية تقدمها مجموعة من المدارس الخاصة في الإمارة إلى جانب مشاركات موظفي الهيئة في تجربة تجمع بين التعلم والإبداع وتتيح للطلبة تطبيق معارفهم ومهاراتهم في أنشطة تثري خبراتهم وتوسع آفاقهم.

وتشمل المشاركة ورشاً وأنشطة تتيح للطلبة والزوار فرصاً للتعلم والاستكشاف والتعبير عن أفكارهم إلى جانب فقرات مسرحية وحوارية وعروض فنية تقدمها المدارس الخاصة المشاركة بما يبرز مواهب الطلبة وقدراتهم الإبداعية ويعزز دور المؤسسات التعليمية في ربط المعرفة بالتجربة وإثراء الحراك الثقافي والتعليمي في الإمارة.

وتشهد منصة الهيئة إطلاق مبادرة "من فكر سلطان" في دورتها الثالثة للعام الدراسي 2026–2027 التي تسعى إلى ربط الطلبة بفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتعريفهم بأقوال سموه ومؤلفاته ومبادراته وما تحمله من معارف وقيم بما يعزز حب القراءة ويرسخ ارتباط الأجيال بإرث الإمارة الثقافي والفكري.

وتأتي هذه الدورة بحلّة متجددة تستهدف طلبة الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر من خلال مسارين معرفيين باللغتين العربية والإنجليزية الأول "قال سلطان" ويعتمد على أقوال سموه، والثاني "سلطان.. فكر وأثر" ويركز على إعداد بحوث جماعية تتناول مبادرات سموه وأثرها في المجتمع بما يسهم في تنمية مهارات الفهم والتحليل والتفكير الناقد والبحث العلمي وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية.

كما تشارك جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في المعرض بمجموعة من الفعاليات الثقافية والإبداعية في إطار حرصها على تعزيز حضورها المجتمعي والتعريف برسالتها وأهدافها الرامية إلى نشر ثقافة التميز ودعم المتميزين والمبدعين في الميدان التربوي.

ويقدّم عدد من الفائزين السابقين في الجائزة ضمن فقرة "سأقرأ لكم قصة" قراءات قصصية لزوار المعرض بما يتيح التفاعل المباشر معهم ويدعم مواصلة تميزهم، وينمّي التذوق الفني والإبداعي لدى الجمهور.

وتنظّم الجائزة جلسة حوارية بعنوان "الكتّاب الإماراتيون: رحلة التميز وصناعة الأثر" تسلّط الضوء على نخبة من الكتّاب الإماراتيين من خريجيها ومسيرتهم من البيئة المدرسية إلى عالم الكتابة ودور الجائزة في دعم المواهب الشابة وتشجيعها على التأليف.

وتشمل المشاركة أيضًا ورشة فنية بعنوان "الرسم على المرآة" بهدف تنمية مهارات المشاركين الفنية وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتعبير الذاتي.

وقال علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن مشاركة الهيئة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تشكل امتداداً لجهودها في تعزيز التكامل بين التعليم والثقافة وتوفير فرص تعليمية تثري خبرات الطلبة وتدعم نموهم المعرفي والإبداعي وتبرز أهمية توظيف الفعاليات الثقافية في ترسيخ القراءة بوصفها مدخلاً أساسياً للمعرفة ووسيلة لتنمية التفكير وتوسيع آفاق التعلم بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء الإنسان وترسيخ مكانة الثقافة والمعرفة في المجتمع.

وأضاف ان مشاركة الهيئة تمثل فرصة لتعزيز تفاعل الطلبة مع الكتاب والمعرفة خارج البيئة المدرسية من خلال تجارب تعليمية تجمع بين القراءة والتطبيق والإبداع وتمنحهم مساحة لإبراز مواهبهم والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الثقافية.

كما تسهم مشاركة المدارس الخاصة في إبراز دور المجتمع المدرسي في تنمية مهارات الطلبة وتشجيعهم على المبادرة والتعبير عن أفكارهم بما يدعم بناء جيل محب للقراءة ومقبل على التعلم ومتمسك بهويته الثقافية والوطنية.