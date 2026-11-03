مدينة الفجيرة للإبداع تحتفي بيوم العلم

الفجيرة في 3 نوفمبر /وام/ احتفت مدينة الفجيرة للإبداع "المدينة الإعلامية الحرة" بيوم العلم الإماراتي، بحضور سعادة الدكتور سالم مرشود الحفيتي، مدير عام المدينة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وتزامن رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على السارية مع عزف السلام الوطني، في مشهد وطني جسّد مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد.

وأكد سعادة الدكتور الحفيتي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، وتعكس الاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات وما حققته من إنجازات في ظل قيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن العلم سيظل رمزاً لوحدة الوطن وعزته وكرامته، وملهماً لمواصلة العمل والإبداع والإسهام في مسيرته التنموية.