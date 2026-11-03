"لانزا تك" العالمية تبحث فرصا في أبوظبي لإعادة تدوير انبعاثات الكربون

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ قالت جنيفر هولمغرين، الرئيس التنفيذي لشركة "لانزا تك" العالمية، التي تتخذ من ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، إن الشركة تعمل على تطوير حلول مبتكرة لإعادة تدوير انبعاثات الكربون وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من بينها وقود الطيران المستدام والوقود الأخضر، مشيرة إلى تطلعها لتطوير مشروعات جديدة في المنطقة للاستفادة من النفايات البلدية والمصادر الأخرى للكربون.

وأضافت هولمغرين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتها معرض ومؤتمر "أديبك 2026"، أن المعرض يمثل أهمية كبيرة باعتباره منصة عالمية تجمع شركات ومؤسسات قطاع الصناعات التحويلية، ويوفر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والتعرف إلى أنشطة الشركات المختلفة واستعراض الحلول والتقنيات التي تطورها.

وأشارت إلى أن "لانزا تك" أجرت عدداً من الدراسات والأعمال في أبوظبي بشأن تحويل النفايات الصلبة البلدية والمخلفات إلى منتجات مفيدة، وأنها تعمل على تطوير مشروع في المنطقة، وتواصل البحث عن فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك.

وأوضحت أن جوهر عمل الشركة يقوم على مفهوم كفاءة استخدام الكربون، انطلاقاً من أهمية الاستفادة من كل مصادره بدلاً من التخلص منها، وإعادة توظيف الانبعاثات الكربونية وتحويلها إلى موارد ومنتجات قابلة للاستخدام، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويعزز الاستدامة.

وأكدت تطلعها إلى إحداث تحول في نظرة العالم إلى الكربون، على غرار التحول الذي شهدته مفاهيم كفاءة الطاقة، بحيث يصبح الكربون مورداً يمكن إعادة استخدامه والاستفادة منه بدلاً من اعتباره مجرد انبعاثات ينبغي التخلص منها، لافتة إلى أن تعزيز الاقتصاد الدائري يدعم أمن الطاقة والاستقلال الإقليمي في توفير الموارد، فضلاً عن إيجاد فرص اقتصادية جديدة قائمة على إعادة تدوير الكربون وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة، بما يعزز فرص نجاح الشركات العاملة في هذا المجال.