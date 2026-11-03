جامعة الذيد: يوم العلم يجسد روح الاتحاد ويعزز قيم الانتماء الوطني

الذيد في 3 نوفمبر /وام/ أكدت سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة جامعة الذيد، أن يوم العلم مناسبة وطنية تعكس عمق الارتباط بالوطن والاعتزاز بمنجزاته، وتجسد ما تتميز به دولة الإمارات من وحدة وتلاحم ورؤية طموحة نحو المستقبل.

وقالت سعادتها في تصريح بهذه المناسبة ، إن علم الإمارات يمثل رمزاً لمسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، ودافعاً لمواصلة العمل بإخلاص من أجل رفعة الدولة وتقدمها ، كما يجسد يوم العلم فرصة لتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال وترسيخ قيم المسؤولية والعطاء في نفوسهم.

وأضافت: تحرص جامعة الذيد، استلهاماً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، على إعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، ومعتزة بهويتها الوطنية، وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والازدهار.

واختتمت سعادتها بالقول إن يوم العلم يجسد مناسبة لتجديد العهد بمواصلة المسيرة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، واستلهام قيم الاتحاد في بناء مستقبل أكثر إشراقاً، تظل فيه دولة الإمارات نموذجاً في التقدم والريادة، ومنارةً للعلم والمعرفة والإنجاز.