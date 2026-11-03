بطولة أبوظبي "الدار" للجولف تستقطب أفضل 70 لاعباً في "السباق إلى دبي"

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ تنطلق الخميس منافسات بطولة أبوظبي "الدار" للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع جولة “دي بي ورلد” على ملعب ياس لينكس حتى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة أفضل 70 لاعباً من المتاحين وفق تصنيف "السباق إلى دبي"، في أولى محطات التصفيات الختامية للموسم.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسين الأولى في التصنيف إلى بطولة جولة "دي بي ورلد" الختامية في دبي الأسبوع المقبل، فيما يشهد نظام الانطلاق هذا العام للمرة الأولى بدء المنافسات باللاعبين الأقل ترتيباً في تصنيف "السباق إلى دبي"، على أن تكون مجموعات المتصدرين آخر من يبدأ اللعب في اليوم الأول.

وتتجه الأنظار إلى المجموعة الرئيسة التي تنطلق من الحفرة الأولى عند الساعة 11:50 صباح الخميس، وتضم الإسباني أوجينيو تشاكارا، متصدر "السباق إلى دبي"، والأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والأمريكي باتريك ريد، فيما تنطلق قبلها بـ11 دقيقة مجموعة الجنوب أفريقي كيسي جارفيس برفقة الإنجليزي آرون راي، حامل اللقب، والنيوزيلندي دانيال هيلير.

وأعرب تشاكارا عن سعادته بخوض أول جولة في مسيرته إلى جانب ماكلروي، مؤكداً أنه يتابعه منذ طفولته ويعدّه من أبرز قدواته في اللعبة، وأنه يتطلع إلى الاستمتاع بالمنافسة ومواصلة المستويات التي قدمها خلال الموسم.

ويخوض ماكلروي البطولة وهو يحتل المركز الثالث في تصنيف "السباق إلى دبي"، ويسعى إلى الفوز بكأس "هاري فاردون" للمرة الثامنة، فيما يبقى الجنوب أفريقي كيسي جارفيس، الفائز بلقبين خلال الموسم الحالي، اللاعب الوحيد خارج الثلاثة الأوائل القادر على إنهاء منافسات أبوظبي في صدارة التصنيف.