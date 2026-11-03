"إي جي إيه ماستر" الإسبانية تستعرض أدواتها لتعزيز السلامة في قطاع الطاقة خلال "أديبك 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ تركز شركة "إي جي إيه ماستر" الإسبانية، المتخصصة في تصنيع الأدوات الصناعية، خلال مشاركتها في معرض "أديبك 2026"، على تقنيات متقدمة للتحكم في عزم الدوران وحلول الإدارة الرقمية للأدوات، بهدف تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.

وقال ديفيد إستيفس، مدير المبيعات الدولية في الشركة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تسلط الضوء على تقنيات تساعد المشغلين الصناعيين على مراقبة الأدوات والمعدات، والتأكد من تشغيل المعدات وفق المتطلبات المحددة، بما يقلل مخاطر وقوع الحوادث.

وأضاف أن الشركة تدعم العمليات الصناعية منذ أكثر من خمسة عقود، وأن خبرتها التخصصية الأكبر تتركز في قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن "إي جي إيه ماستر" تطور باستمرار حلولاً لمواجهة تحديات السلامة والكفاءة التي تواجه المشغلين الصناعيين، مشيراً إلى أن تركيزها في "أديبك" هذا العام ينصب على التحكم في عزم الدوران وإدارة المخزون.

ووصف إستيفس منطقة الشرق الأوسط بأنها من أهم أسواق الشركة للنمو العالمي، وقال إن "إي جي إيه ماستر" أنشأت أول مكتب إقليمي تابع لها في دبي عام 2018، ثم افتتحت مكتباً في أبوظبي.

وأشار إلى أن الشركة ترتبط بعلاقات راسخة بكبريات شركات الطاقة والمقاولين في المنطقة، موضحاً أن حضورها الإقليمي يعكس أهمية الشرق الأوسط لأعمالها.

وفيما يتعلق بمتطلبات القطاع المتغيرة كالمتطلبات البيئية، قال إستيفس إن الشركة تسعى من خلال الابتكار، إلى استباق الاحتياجات الناشئة للقطاع بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لتطورات السوق.