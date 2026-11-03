هيئة أبوظبي للتراث تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / تشارك هيئة أبوظبي للتراث في الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبرالجاري في مركز إكسبو الشارقة، وتقدم عبر جناحها أكثر من 200 إصدار في مجالات التراث والشعر والأدب والتاريخ.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الهيئة في الفعاليات الثقافية المحلية والإقليمية، والتعريف برسالتها ومبادراتها المعرفية، وإبراز جهودها في نشر الدراسات والبحوث إلى جانب بناء الشراكات وتوطيد التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والأدباء والباحثين.

وأكد عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، أن مشاركة الهيئة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضور التراث الإماراتي في المشهد الثقافي، وإتاحة نتاجها المعرفي والأدبي أمام جمهور القراء والباحثين، مشيراً إلى أن الإصدارات التي تقدمها الهيئة تعكس جهودها المتواصلة في توثيق الشعر النبطي والأدب العربي وصون الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة للتعريف بالإنتاج البحثي والأدبي للهيئة، وتوسيع آفاق التواصل وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الثقافية والباحثين والأدباء، بما يسهم في تعزيز حضور التراث الإماراتي وإبراز قيمته الثقافية والمعرفية.

وتتنوع إصدارات هيئة أبوظبي للتراث بالمعرض بين موسوعات الشعر النبطي، والمعاجم، والدراسات الأدبية واللغوية، ودواوين الشعر النبطي والفصيح، وكتب التاريخ والتراث البحري والعمران التقليدي، إلى جانب مؤلفات توثق الذاكرة الشعبية واللهجة المحلية.